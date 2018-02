Celebran centenario del MRG más allá del INAH

Guadalajara

Se acerca el centenario del Museo Regional de Guadalajara (MRG) y con este motivo se ha reunido un colectivo de expertos en humanidades y patrimonio que se autodenomina Crítica y Memoria, que buscan reflexionar sobre la efeméride.



Por otro lado Roberto Velasco, director del MRG, comentó que será hasta dentro de un mes cuando Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de a conocer el programa oficial de actividades que arrancarán con la inauguración de la exposición Esencia, riquezas y secretos del Museo Regional de Guadalajara, cien años custodiando el patrimonio, de la cual no se tiene aún la fecha oficial de la inauguración.



El grupo Crítica y Memoria está conformado por Rafael Sandoval, investigador del INAH; Alejandro Canales, director de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) cronista; Eduardo Escoto, etnomusicólogo, Javier Ramírez, poeta, Tomás de Híjar, cronista y colaborador de MILENIO JALISCO, así como el cronista Juan José Doñán quien precisó que todos los mencionados son personas que tienen distintos oficios y que comparten el interés por "la historia, el pasado y el presente del patrimonio cultural de la ciudad. El centenario del MRG es un punto de partida para discutir sobre las cosas que se han hecho bien y las que se han hecho mal en la ciudad" y aseguró que ya se ha hablado con el director del INAH y habrá diálogo con el museo para que algunas de las actividades se realicen dentro de las instalaciones del mismo, así como en otros edificios dependientes del INAH.



Por su parte Rafael Sandoval, afirmó que "no estamos motivados por fines de lucro, ni tampoco buscamos ningún puesto público, no nos mueve tampoco el prestigio. Hemos buscado los medios económicos para no depender de instituciones. Porque estamos interesados en que el material que surja de las actividades pueda perdurar por escrito. Nos mueve la satisfacción del deber cumplido y saber que estamos trabajando para preservar nuestra historia y nuestro patrimonio".



Tomás de Híjar explicó que las actividades alternativas que proponen "no estamos al margen ni en contra, pero no somos tributarios y no estamos muy interesados en tener respaldo institucional, es una propuesta independiente".



En la perspectiva de Doñán, "la importancia del MRG radica en que fue la primera institución cultural fundada después de la Revolución Mexicana, antes incluso que el movimiento muralista, a iniciativa de un tapatío: Juan Ixca Farías y Álvarez del Castillo y de un gobernante llamado Manuel M. Diéguez. No es casualidad que la editorial Salvat haya hecho una edición de los museos más importantes del mundo y que entre los pocos mexicanos que aparecen se encuentre al lado del Museo de Antropología e Historia, la Pinacoteca y el MRG. Por eso creo que tenemos que revalorar el patrimonio de la ciudad, aprender la lección y saber cómo se debe proteger".



El programa que plantean constará de 40 actividades que se desarrollarán en diez bloques. Algunos temas que abordarán son: Las transformaciones que se han realizado a lo largo de los casi tres siglos de su construcción, los personajes ilustres, los acontecimientos históricos y la importancia que ha tenido para la ciudad, entre otros. Las actividades comenzarán a finales de abril y se prolongarán durante un año, en distintas sedes.



Arranque oficial de festejos



"En un mes el director del INAH dará a conocer los actos conmemorativos y las actividades del centenario del museo. Es bastante discutido el programa, seguimos haciendo la ecuación de tiempo, personal presupuesto para ver que haremos", anunció Roberto Velasco, director del MRG quien destacó que la exposición mencionada se ha concebido para que la oferta cultural al público coincida con la vocación del museo y se pueda observar la riqueza de las colecciones del recinto. Actualmente el recinto mantiene ocho salas abiertas que pueden visitarse.

