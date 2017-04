Modelo y obra, frente a frente en el MUREL

Torreón, Coahuila

Entró en la sala y la sonrisa le iluminó el rostro. El actor lagunero Gilberto Alanís posó en el año 2013 para la pintora Paulina Jaimes, quien realizó la obra "El drama de la sustancia".

El resultado fue vibrante y en su narrativa el cuadro es el retrato del hombre que sobrevive a sus sueños y pesadillas sosteniendo una mirada expectante.

"Paulina Jaimes es una artista contemporánea, ahorita está agarrando mucho auge tengo entendido, y sí, de hecho este trabajo fue muy íntimo porque fueron sesiones fotográficas para poder capturar un momento que a ella le pareciera interesante".

"Ella creo que jugaba con los tonos, por eso me bañaba en pintura, creaba atmósferas tanto con música, de circunstancias, para que yo pudiera encontrar una intimidad".

El juego que crearon la suma de la humedad de la pintura, el color sobre la piel y el propio ambiente derivaron en una sensación única que permitió la confección de la imagen que fue llevada al lienzo.

Y Gilberto apunta que la pintora buscaba dimensionar y lograr una expresión contundente sobre la condición de vulnerabilidad humana.

"El cuadro sí me gusta. Ahorita estoy hipnotizado viéndolo... yo realmente trabajé con sensaciones y texturas en un sentido abstracto, no trabajé con un personaje o con una circunstancia cotidiana sino buscaba justo eso, lo extracotidiano, las texturas, lo onírico, lo que de pronto uno vive, las pesadillas, por ejemplo. Me instalé en los momentos que son extracotidianos o metafísicos".

Recuerda que la pintura tenía una característica de densidad específica y además bajó su temperatura corporal hasta que llegó a tener frío. Alejado de la comodidad se permitió explorar la sensación.

"Todo eso no lo negaba, simplemente dejé que llegara a más y más y más. Realmente trabajé conmigo, con mis experiencias, vivencias y lo que traigo por dentro como ser humano. Las fotografías se trabajaron un día entero con descansos para pasar de un estado a otro".

El trabajo de Paulina Jaimes es interior y al decidir aplicar los colores azul y morado corriendo en el cuerpo de su modelo permitió crear la figura de un hombre descarnado, despojado de la seguridad que brinda una piel inmaculada, se vuelve imagen del desasosiego interior.

"En ese sentido se logró plasmar un cuerpo físico pero como si estuviese volteado, como un calcetín, vamos, que le puedes ver como las entrañas, las vísceras o por lo que puede estar pasando internamente, en su cuerpo espiritual, por así decirlo, o psíquico".

Con 8 años viviendo entre la Ciudad de México y Torreón, Gilberto Alanís conoció a Paulina Jaimes gracias a la hermana de esta al formalizar su vocación.

Y aunque hoy tiene contratos para protagonizar personajes en miniseries, este joven no decidió estudiar actuación para salir en la tele sino para soportar su oficio de manera profesional.

"Me fui a estudiar a la UNAM al CUT (Centro Universitario de Teatro), orgullosamente, y tuve la fortuna de tener una compañera actriz, gran actriz, Daniela Jaimes. Ella es hermana de Paulina y gracias a ello tuvimos un vínculo y una amistad muy bonita".

"Cuando Paulina terminó la obra me habló para invitarme a un brindis, a una reunión en su casa y me dijo que seguramente ya no iba a volverla a ver porque la obra se iba de gira, de viaje y así lo asumí, yo no sabía que la pintura estaba en Torreón y fue una sorpresa".

Gilberto Alanís actualmente dirige el monólogo "La mujer sola" y próximamente podría presentarla en esta ciudad, al tiempo en que compartirá sus conocimiento a través de talleres y cursos de teatro.

"Lo poco o lo mucho que traemos de Ciudad de México queremos compartirlo. Yo les diría a los muchachos que no dejen de perseguir sus sueños que luego vemos esa otredad o esas grandes ligas como muchos le llaman, que no es más que lo mismo, quizá se tiene otro camino más largo, es saturado y no es tan fácil pues".

El llamado de este joven actor es pues a iniciar una búsqueda permanente sustentada en el aprendizaje y la constante capacitación para formar una verdadera disciplina. Lo mínimo que exige cualquier arte para no caer en la simulación.

"Lo que les diría es que hagan el teatro, ya no estamos en el momento de buscar el teatro isabelino o la cuarta pared donde pides un espacio monopolizado porque existe ya el espacio alternativo".

"Ahora hay mucha dramaturgia donde se escribe para espacios alternativos, cajas negras, departamentos, teatro íntimo. Pero se requiere del aprendizaje permanente".

JFR