Banco de México no es monumento histórico: INAH

Torreón, Coahuila

El Delegado en Coahuila del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), José Francisco Aguilar, refirió que el edificio que albergó al Banco de México en Torreón, no está dentro del catálogo de monumentos históricos.

Por lo tanto no se cuenta con autoridad para actuar y fincar responsabilidad ante una posible negligencia toda vez que no se ha remediado el problema de inundaciones que registra.

TE RECOMENDAMOS: Museo de la Moneda sigue abierto... para sacar el agua

Acotó que fue la directora del IMCE, Ruth Idalia Ysais Antuna, quien le envió algún mensaje y le realizó un par de llamadas solicitándole su opinión, motivo por el cual le dijo que podrían apoyar, de solicitarles, con un peritajes realizado por especialistas del INAH, solicitud que jamás se elaboró.



"Lo que pasa es que nuestra ley nos dice que todos los inmuebles construidos del siglo XIX hacia atrás nos competen a nosotros y el edificio del Museo de la Moneda es posterior, entonces a mí me han preguntado que qué podemos hacer con él y les digo que con todo gusto podemos realizar un dictamen pero no me compete a mí la licencia o en su caso los trabajos que se deban de realizar porque está fuera de mi jurisdicción", indicó el delegado.



Cuestionado sobre si en algún momento se le pidió por parte del Ayuntamiento de Torreón el realizar el dictamen, José Francisco Aguilar confirmó que oficialmente no se le solicitó.



"A mí me escribió un día Ruth Idalia (Ysais Antuna), un mensaje y me preguntó qué podíamos hacer; yo le dije que con todo gusto, 'Poganle fecha y yo me llevo al arquitecto y lo revisamos'. Sin embargo le contesté y le reiteré, 'Veo con la gente del Centro Histórico de Torreón' que son los que en algún momento tendrían que dictaminar".



José Francisco Aguilar confirmó que del IMCE recibió un oficio a inicios del año anterior con temas diversos, sin que fuera tema eje el Museo de la Moneda.





dcr