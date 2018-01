El MUSA de la UdeG lleva a LA obra inspirada en J.C. Orozco

Guadalajara

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA de la UdeG) anunció ayer su programa de actividades correspondientes al primer semestre de 2018 y que inicia con la presencia que tendrán en la Feria de Arte de Los Ángeles (LA Art Show), que se realiza del 10 al 14 de enero a través de la muestra de la pieza Metaphysical Orozco que fue producida por personal del recinto.



Durante la rueda de prensa, su directora Maribel Arteaga Garibay recordó que el museo opera desde 2014 con el mismo presupuesto anual de 4 millones 105 mil 600 pesos y que este año no será la excepción. Dentro del balance que presentó de su gestión anunció que este año no lograron alcanzar la cifra de asistentes del 2016 que fue de 112 mil 973 y que apenas alcanzaron 97 mil 072.



Metaphysical Orozco, es una obra elaborada con video mapping, que utiliza varias capas de animación que crean la sensación de admirar la obra de manera presencial. "La intención es que el espectador sienta la emoción que uno llega a tener en el Paraninfo cuando mira a los personajes desgarradores de los murales pintados por Orozco", dijo la curadora de la propuesta Laura Ayala Castellanos quien también es Coordinadora de Exposiciones y Educación del MUSA y quien detalló que la pieza está musicalizada con un fragmento de Preludio a Colón, del compositor Julián Carrillo, creador del Sonido 13.



Arteaga Garibay, directora del MUSA, comentó que el MUSA es el único museo mexicano invitado a esta feria que se realiza en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (LA), gracias a la gestión de la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos y el Legado Grodman y anunció que después de su estancia en LA, Metaphysical Orozco se exhibirá del 23 de marzo al 12 de agosto.





Respecto a la asistencia que tuvo el MUSA en 2017 y que fue menor a la de 2016, Garibay Arteaga comentó que en 2017 no se pudo contar con alguna exposición exitosa como Los modernos y destacó que es difícil saber qué impacto están teniendo en la Zona Metropolitana de Guadalajara(ZMG). "Estamos en una ciudad que es apática al arte, ni siquiera hay museos en Guadalajara que exhiban sus cifras. No sabemos cuanta gente están recibiendo ellos. El Instituto Cultural Cabañas (ICC) tiene muchos visitantes por el simple hecho de que su tema es Orozco, esos Orozco están en boca de todos, es muy difícil decir ya fuiste a los Orozco del Paraninfo, por mucho tiempo el Paraninfo no estaba abierto a los visitantes. Comentó que no se explica como no tienen los visitantes que desean cuando todos los museos en Guadalajara cobran y la entrada al MUSA es gratuita.

Ayala Castellanos destacó: "Nos encantaría decir: Volvimos a superar nuestra marca... como equipo estamos muy satisfechos porque no tuvimos una exposición de las que llamamos blockbuster no tuvimos Los modernos, y Cristóbal Balenciaga no la contamos como del 2017. Tampoco tuvimos alguna exposición como la de Remedios Varo que congregó a 43 mil personas. El museo tiene pasos sólidos, estamos construyendo un público más exigente y fiel. Nuestras exposiciones no bajan de 18 mil visitantes. Si nos quisieran auditar nuestros visitantes pueden medirse porque damos boletos. Algunas instituciones inventan los números".

Las opciones en el primer semestre de 2018



Delimitations de Marcos Ramírez ERRE y David Taylor. La muestra es la misma que exhibe actualmente la Oficina de Proyectos Culturales (OPC de Puerto Vallarta hasta el 13 de enero, la diferencia es que en Guadalajara se trabajará un programa académico con el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) sobre fronteras, la pérdida de territorio de México y migración. En un contexto global agitado por reivindicaciones nacionalistas y territoriales, esta muestra cuestiona la inmutabilidad de las fronteras. Su modelo de análisis retoma los límites que, en 1821, separaban a México de los Estados Unidos, división que, en 2014, los artistas Marcos Ramírez ERRE y David Taylor marcaron de nuevo con una serie de monumentos instalados a lo largo de más de 3 862 km (2 400 mi). Puede apreciarse del 26 de enero al 8 de abril en Talleres 1 y 2. Planta baja

María Izquierdo en la Colección Andrés Blaisten. En la actualidad 36 de sus obras forman parte de este acervo, convirtiéndolo en el más grande y completo repertorio de su producción pictórica y en una valiosa fuente para entender sus contribuciones a la plástica mexicana de la primera mitad del siglo XX.



Con un estilo que remite a la pintura metafísica de Giorgio de Chirico y al ensueño del surrealismo, esta jalisciense destacó como creadora durante una etapa en la que el arte producido por las mujeres carecía de reconocimiento. Sus composiciones exploran, con una particular sensibilidad cromática, la profundidad psicológica del retrato; la intimidad de las atmósferas domésticas; el nostálgico encanto de los actos circenses y el misterio de inquietantes horizontes. La curaduría es de Renata Blaisten. Puede apreciarse del 9 de febrero al 21 de mayo en la Sala: 1. Planta baja

Toni Catany. Cuando ir era volver. La obra de Catany es una síntesis entre los procesos fotográficos del pasado y los recursos tecnológicos de la actualidad. En su discurso visual predominan los temas clásicos —como la naturaleza muerta, el retrato, el desnudo o el paisaje— pero vistos desde una mirada intemporal que, con audacia, glorifica la belleza que palpita en los objetos y sucesos más cotidianos.Sin renunciar a sus impulsos, pasiones y obsesiones personales, con sus capturas transmite imágenes capaces de despertar los mismos recuerdos en la memoria de personas distintas.

Curaduría: Fundación Catalunya-La Pedrera y Fundación Toni Catany en colaboración con: Instituto Ramón Llull, Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Fundación Toni Catany, Ayuntamiento de Barcelona y Gobierno de las Islas Baleares. Puede apreciarse del 9 de marzo al 21 de mayo en las salas: 2, 3 y 4. Planta baja

Hembras. Juan Carlos Macías y Víctor Hugo Pérez. Con una serie de dibujos elaborados en conjunto, sus autores rinden un homenaje a la mujer a través de composiciones que rememoran piezas clásicas del arte. Cada trazo juega con las posibilidades plásticas de materiales primigenios —como el carboncillo— para capturar el ímpetu que reivindica el protagonismo femenino, muchas veces negado o minimizado, en diferentes momentos de la historia. La curaduría es de Ricardo Duarte y puede apreciarse del 16 de marzo al 17 de junio en las salas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Planta alta





Joaquín Urrutia. Enfrenta. Joaquín Urrutia propone enfrentarse con situaciones muy complejas y desgarradoras. Con un relato fotográfico de primera mano, describe las experiencias que vivió al lado de migrantes en Tenosique —municipio de Tabasco cercano a la frontera entre México y Guatemala—. Diferentes series de imágenes revelan el difícil trayecto que, cientos de personas, emprenden para alcanzar un mejor porvenir. La curaduría es del equipo del MUSA y puede apreciarse del 20 de abril al 17 de junio en la sala 7. Planta alta.

Amarte II. El arte como idioma del amor y la solidaridad es la propuesta de esta exhibición que, con una fiesta de colores, celebra el talento de los niños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Occidente (CRIT Occidente), Occidente quienes, con su boca o sus manos, crearon un conjunto de obras que refleja los sueños e ilusiones que los impulsan para continuar con su rehabilitación. La muestra se realiza en colaboración con dicho centro y el Restaurante Santo Coyote y Restaurante Santo Coyote Real. Puede apreciarse del 27 de abril al 13 de mayo en la Sala MUSA

Rafael Coronel. Alegoría de la razón. El artista mexicano de talla internacional, es el creador de un universo plástico habitado por enigmáticos seres que, entre la solemnidad y la locura, emergen de fondos planos o matizados que acentúan su intemporalidad. Su interpretación de la figura humana parte de una visión expresionista que emulan algunos rasgos de Caravaggio, Velázquez, Daumier y Rouault.La curaduría es del euipo MUSA en colaboración con la Fundación Black Coffee Gallery. Puede apreciarse del 25 de mayo al 12 de agosto en la sala 1. Planta baja

Juan Bastardo. Sin más que decir. El interés de Juan Bastardo por reformular a la pintura desde una nueva materialidad, lo ha llevado a trabajar con propuestas multidisciplinares que, influenciadas por el imaginario colectivo, integran un discurso social y político. Sus reflexiones estéticas analizan a las experiencias locales y globales de la contemporaneidad, así como a las implicaciones históricas y existenciales de los objetos artísticos. La curaduría es de Juan Antonio Tun Naal, se realiza en colaboración con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD). Puede apreciarse del 8 de junio al 12 de agosto en las salas: 2, 3 y 4. Planta baja

Artista en residencia. Andrea Rey de Colombia. El proyecto que presenta es Trayectoria: ombligo–lunar. El programa Artista en residencia pretende poner en contacto al visitante con las diferentes etapas del proceso creativo de un autor. Su proyecto —inspirado por el significado etimológico de la palabra México: "en el ombligo de la Luna"— buscará nutrirse de las manifestaciones artesanales de la región para propiciar un intercambio de saberes. La residencia inicia el 17 de mayo y la exposición del trabajo que logre en la misma puede apreciarse del 29 de junio al 12 de agosto en Talleres 1. Planta baja.

Cuarto Foro de Museos. Se organiza en el marco del Día Internacional de los Museos el 18 de mayo. Su objetivo es vincular a los profesionales que tienen a su cargo la difusión y la preservación de las expresiones culturales y artísticas. También continuarán con el programa Orozco en Silencio que pueden apreciar personas sordas.



Numeralia

Visitantes por año

4 mil 940 en 2013 (noviembre a diciembre)

45 mil 381 en 2014

90 mil 264 en 2015

112 mil 973 en 2016

97 mil 072 en 2017

SRN