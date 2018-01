El MUSA de la UdeG exhibe DELIMITations

Guadalajara

La exposición DELIMITations: Mapeo de la frontera de 1821 entre México y los Estado Unidos que Marcos Ramírez Erre y David Taylor, expusieron de octubre hasta hace la semana pasada en la Oficina de Proyectos Culturales (OPC), ubicada en Juárez 598 en Puerto Vallarta, puede apreciarse desde mañana en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA de la UdeG) en Juárez 975, en Guadalajara. En dicha muestra los artistas intentan reflejar el límite histórico que existió hace años entre estos dos países.



Ramírez Erre comentó que la realización de la instalación les llevó tres meses, se trata de una obra que cuestiona "la inmutabilidad y la permanencia de las fronteras en un momento en el que las disputas territoriales se daban en todo el mundo; además, de que se reconoce el territorio perdido de México y que se reclama en el presente".



En ella, los visitantes pueden apreciar el registro audiovisual de una instalación de 3 mil 800 kilómetros de largo. En 2014 se colocaron obeliscos en un paisaje que abarca los 2.1 millones de kilómetros cuadrados de territorio cedidos a Estados Unidos tras el tratado de Guadalupe Hidalgo.



En entrevista con Laura Ayala Castellanos coordinadora de exposiciones del MUSA la exhibición no sufrió modificaciones con el trayecto a Guadalajara y la particularidad es que durante el tiempo que se encuentre en exhibición trabajarán un programa académico en el Centro de Ciencias Económicas y Adminitrativas (CUCEA) de la UdeG relacionadas con la exposición y temas como migración y fronteras.



De acuerdo con Pilar Pérez, directora de OPC, la muestra fue un éxito en Puerto Vallarta ya que registraron cerca de mil personas entre estudiantes especializados en artes visuales, público general, población flotante de residentes temporales y turistas. Marcos Ramírez Erre dio una charla en el Centro Universitario de la Costa (CUC) en la que asistieron cerca de 120 alumnos de la carrera de Artes Visuales. Además se impartió un taller sabatino de cinco semanas para niños de entre 7 y 12 años donde se realizaron diferentes actividades en relación a la exposición "con la finalidad de crear una reflexión positiva en torno a muros y fronteras, con la idea de que no necesariamente son símbolos de división sino también una fuente de unificación y oportunidad".



Pérez comentó que "ha sido muy especial volver a trabajar con MUSA ya que hace 20 años, fui parte del equipo curatorial de la colección Tom Patchet la cual se exhibió en el mismo recinto en 1998. Cuando pensamos en esta muestra el secretario de Cultura de Colima Carlos Ramírez y yo decidimos traer e iniciar la itinerancia de esta exposición desde Mexicali, luego MUSA por el interés de Kenia Ortiz y Laura Elena Ayala, con quien he colaborado hace algunos años en la FIL, se integraron a la itinerancia. Esperamos que este sea el inicio de más intercambios. Nos entusiasma mucho que OPC esté produciendo y enviando exposiciones a tan importantes espacios. Algunas otras exposiciones producidas en OPC han sido enviadas al Ex Convento del Carmen, al Instituto Cultural de León Guanajuato y al Centro de las Artes de San Luis Potosí con quienes estamos armando una red de colaboración".



El primer monumento, fue colocado en la costa del Pacífico cerca de Brookings, Oregon y el último en la desembocadura del río Sabin, cerca de Port Arthur, Texas. Las demás ciudades que se incluyen dentro de esta frontera son: Brookings, OR; New Pine Creek, CA; Denio, NV; McDermitt, NV; Jackpot, NV; Medicine Bow, WY; Leadville, CO; Cañon City, CO; Pueblo, CO; La Junta, CO; Syracuse, KS; Garden City, KS; Dodge City, KS; Texarkana, TX; Orange, TX; y Port Arthur, TX; las cuales pertenecerían a la frontera si esta hubiera permanecido, según especificó Ramírez Erre quien agregó que esta exposición se ha presentado en la Biennial SITE Santa Fe, recibió el apoyo de instituciones como: El Centro de Arte y Medio Ambiente del Museo de Arte de Nevada; Charles y Anne Bannon Horak; Fundación Codet; Instituto de Investigaciones Culturales - Museo UABC, Museo de Arte Contemporáneo San Diego California, James Robbins, Erica Torri y la Universidad de Arizona.



Pilar Pérez, comentó que en OPC están muy emocionados y orgullosos "de haber conseguido un apoyo por parte de Fundación Jumex Arte Contemporáneo para realizar el Programa Público y Educativo de OPC 2018. Con este apoyo, daremos inicio a una serie de conferencias de artistas visitantes en colaboración con el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (CUCosta).



DELIMITations: Mapeo de la frontera de 1821 entre México y los Estados Unidos, se inaugura hoy a las 20:30 horas. Se abre al público a partir de mañana y hasta el 8 de abril en el MUSA. Entrada libre.

