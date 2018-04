El MUSA exhibe Enfrenta

Guadalajara

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) inaugura la exposición fotográfica Enfrenta de Joaquín Urrutia Partida fotógrafo expositor, conocido como “Mexican Tattoo” que aborda el tema de las fronteras.

Urrutia Partida quien comentó que “hace ya mucho tiempo que había trabajado con el tema de la inmigración, porque hay barreras, que nos dificultan entender lo que somos. Al principio inicié con la frontera del norte del país, pero me di cuenta de que había un gran silencio sobre lo que pasaba en el sur y que no es tan fácil enterarse de lo que sucede allí. Eso fue lo que me motivó”.

Maribel Arteaga Garibay, directora del MUSA, señala “esta muestra es una selección de fotografías sobre Tenosique, un lugar ubicado en Tabasco que hace frontera con Guatemala, por donde pasa el río Usumacinta y que como todas las fronteras es una zona de peligros y riesgos. Nosotros estamos aquí para mostrar esta realidad por medio de la fotografía.

Laura Ayala Castellanos, coordinadora de exposiciones del MUSA, señaló que “desde que revisamos las más de 150 fotografías, elegimos 27 imágenes, que dividimos en dos núcleos: ‘Convivir’ y ‘Sobrevivir’, en las que se tocan estos dos aspectos de la vida los migrantes.

La muestra permanece hasta el 17 de junio, en el MUSA.

MC