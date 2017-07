"Los niños son seres libres y sin miedo a la crítica"

Torreón, Coahuila

El maestro Esteban Cervantes hace cuentas sobre las 5 visitas que ha realizado al Museo Regional de La Laguna (MUREL), para apreciar la exposición El Milenio visto por el Arte.

"Espero que algún día alguien me diga 'yo por el maestro comencé a pintar' porque no creo en el talento".





La primera vez acudió para escuchar la conferencia que ofreció Avelina Lésper y la segunda a la inauguración por invitación de Gretel de la Peña.

Una tercera vez acudió solo y otra más acompañado de un amigo escritor, interesado en las artes plásticas. En la quinta compartió la experiencia con sus alumnos.

"Se me hizo muy interesante. Yo creo que es de las mejores obras que he visto en la región. Me gustó por la variedad de técnicas que emplean, sobre todo la de Sergio Garval, la pincelada que tiene me encantó".

Otro valor agregado fue el poder encontrar las entrevistas que Avelina Lésper realizó a los pintores, pudiendo examinar el punto de vista de los 36 artistas que conforman la exposición, así como los periódicos intervenidos.

Otros pintores que llamaron su atención fue Maritza Morillas, Manuel Felguérez y Javier Peláez.

"La quinta ocasión llevé a mis alumnos. Son de la clase de dibujo y pintura que tengo en el Colegio Liceo Mexicano Americano y son alumnos desde kinder y hasta sexto de primaria".

"Le propuse a la directora que fueran y que conocieran la obra, aunque los temas de los cuadros más violentos los pasamos por la edad de los niños, porque sí son fuertes y se deben explicar".

Cervantes refiere que además sus alumnos pudieron participar en el ejercicio de intervención sobre las portadas de Milenio La Opinión. Asegura que en esta actividad los niños dieron rienda suelta a su creatividad.

"Me gustó mucho lo que hicieron, no subí las fotos con sus rostros por respeto a ellos que son niños y a sus padres, pero me gustó tomar la expresión de lo que estaban plasmando libremente porque los guías les piden que hagan lo que se les ocurra. Yo les dije que no pensaran tanto, que dejaran salir a la primera lo que fuera".

Cervantes acotó que algunos niños, al concluir el recorrido, dejaron ver su gusto por algunas pinturas, el Cráneo de Alejandro Montoya dejó influencia inmediata, pero algunos otros sí expresaron su voz personal.

"Me gustó el trabajo de un niño que dibujó un rostro en silueta, muy simple pero muy padre, muchos hicieron una especie de calavera pero otros intentaron imágenes abstractas y eso me gusta porque el arte abstracto no se trata nomás de aventar pintura sobre un lienzo".

"Tenemos muchos artistas en Torreón y donde quiera que piensan que el abstracto es aventar pintura y no, se trata de tener una escuela y un manejo del color".

Para este maestro, el mejor ejemplo lo encuentra en Jackson Pollock y su action painting (pintura en acción), técnica que surgió en el siglo XX dentro de la pintura no figurativa y que adoptaron varios miembros de la escuela estadounidense del expresionismo abstracto.

"Los niños son seres libres y sin que yo les dijera, empezaron a echar pintura con los colores que les dieron y la dinámica se me hizo creativa, porque un niño siempre será más abierto, no le tiene miedo a la crítica y uno de adulto sí, el niño es espontáneo y plasma libremente", dijo el maestro.

"La quinta ocasión llevé a mis alumnos. Son de la clase de dibujo y pintura que tengo en el Colegio Liceo Mexicano Americano y son alumnos desde kinder y hasta sexto de primaria".



Cervantes acudió al MUREL con 47 de sus estudiantes acompañados de cuatro profesores.

Sobre las inclinaciones de sus estudiantes, apunta consciente que muchos de ellos no se decidirán por el arte en su vida adulta.

Sin embargo hay algunos que tímidamente han levantado su mano diciendo que sí desean una vida forjada en la cultura.

"Requieren una estimulación temprana y para mí es un orgullo el poder darles clase desde chiquitos, es como dejar algo de ti en los niños".

"Espero que algún día alguien me diga 'yo por el maestro comencé a pintar' porque no creo en el talento".

"Habrá niños que tengan cualidades extraordinarias, pero también deben estudiar", apuntó Cervantes quien estableció que él mismo aprende de sus estudiantes.

JFR