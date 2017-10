Muestra Regional del Sureste

México

Algo se ha movido en las últimas dos décadas en el teatro de la región sur de nuestra República. Bastante, si recordamos la pobreza artística que era el común denominador. En particular, Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco solían ser los patitos feos del teatro nacional. Me sorprendieron gratísimamente los pasos adelante que se han dado y que he podido constatar en la Muestra Regional de Teatro (MRT) llevada a cabo un par de semanas atrás. Los directores de escena Rosa Márquez, Joan Alexis Robles, Saúl Enríquez (gran dramaturgo, al mismo tiempo) y Alex de la Cruz, respectivamente, representan un salto artístico y generacional importantísimo para sus entidades. Una mirada fresca, y con un nivel formativo distinto al de sus predecesores, parece evidente.

Casquito, obra ganadora de la MRT, nos devela una voz poderosa y nueva que pasa por una enorme disciplina corporal y vocal a cargo de Robles que escribe, dirige y actúa un hermoso unipersonal. El interés de este creador está en el trabajo con su comunidad rural en Chiapas. A pesar de haber tenido una educación formal en la Universidad Veracruzana, tomó la decisión de ir a trabajar para y con la gente de su pueblo de no más de 2 mil habitantes; y nos regala con el mejor teatro de la región. Una obra conmovedora (con problemas dramatúrgicos de fácil solución) que nos lleva por el tránsito de “Casquito” de la niñez a la pre adolescencia en que se convertirá en parricida. Un texto tierno y lleno de giros lingüísticos muy locales que suenan maravillosa y poéticamente. Una sorpresa que se explica por el compromiso, la técnica y la disciplina sin concesiones con que Joan Alexis opera. Sólo así se entiende la excelencia.

Mater furiosa de Yucatán, dirigida por Nelson Cepeda, nos deslumbra con concepciones de producción y de dirección increíblemente finos, generando unas imágenes bellísimas. Sin embargo, no están habitadas pues, entre una dramaturgia que no tiene asideros para que el espectador se enganche, y un descuido en la dirección de actores para ponderar la plástica, el trabajo cojea. Malas palabras de Perla Szuchmacher a manos de Alex de la Cruz logra conmovernos y, pese a sus fallos, nos revela una actriz en formación y un director muy comprometido en vías de consolidación. La experimentada Adriana Duch, de Veracruz, trajo Zoológica, espectáculo muy cuidado en su producción que naufraga en la dramaturgia. Lamento que el espacio se me termine aquí, porque Enríquez y Márquez merecían algo más que una mención. Importante para todos: hay varios pasos adelante en el teatro del sureste.