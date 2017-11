Muestra “Al compás del reloj” traslada al rock de los 60’s

Toluca

Generaciones que experimentaron el rock de los 60 y creyeron en el mensaje de "amor y paz", marcaron a toda una generación y aún se sienten con esa vitalidad de juventud a pesar de tener entre 70 o 75 años. Son algunos de ellos los que sacaron sus recuerdos de los baúles para conformar la exposición "A compás del reloj", que está en el Museo de Culturas Populares (MCP).

Son más de 300 objetos que prestaron 10 coleccionistas particulares para dar un paseo por el pasado y van desde calendarios, hasta discos LP, radios, cámaras fotográficas, cómics, historietas, guitarras, teléfonos, rockolas, chamarras de piel, una moto de 1966 así como otros curiosos objetos que dan cuenta de una época que marcó a las siguientes generaciones.

TE RECOMENDAMOS: Céspedes cierra Festival de las Almas en Valle de Bravo

"Nacieron en la posguerra y buscaron romper los cánones establecidos por la sociedad, optar por el cabello largo en lugar del corto, luchar por un espacio para la juventud en lugar de pasar directamente de ser niño a adulto", mencionó la directora del MCP, Thelma Morales García.

Los objetos no volverán a ser reunidos nunca -dijo- pues se trata de un trabajo complejo en el que participaron coleccionistas e investigadores para darle secuencia a la exposición que permite contemplar la transición de diferentes aparatos tecnológicos, la vestimenta y forma de pensar.

Grupos como The Beatles continúan vigentes a pesar del tiempo transcurrido a nivel mundial. También quedaron registradas en ese tiempo los inicios de bandas mexicanas también como Three souls in my mind, encabezada por Alex Lora, así como otras agrupaciones que buscaron su libertad en la música.

Hubo diversas bandas de rock en la capital mexiquense también como Los Intocables, de la cual era integrante el hoy conocido como comediante Memo Ríos, pero quien primero se decantó por ser músico.

El trabajo de investigación y curaduría estuvo a cargo del académico Jaime Cornelio Chaparro y Nieves Arias para dar cuenta de la trascendencia y lo que se vivía en esa época a través de los objetos que conforman la muestra.

"El alma de esas generaciones es joven a pesar de su edad, ellos se consideran así y tienen esa vitalidad, sobre todo, porque siguen creyendo en el mensaje de amor y paz, en la convicción de que quieren un mundo mejor", expresó Morales García.

El próximo 12 de noviembre ofrecerán un concierto de rock para concluir con las actividades en torno a esta exposición por lo que todavía hay tiempo para que la disfrute el público que desee dar un paseo por los años 60.

MMCF