Murió el escritor Philip Roth, reportan medios

Ciudad de México

El escritor estadunidense, Philip Roth, murió a los 85 años, reportan medios locales.

El ganador del premio Pulitzer y autor de Portnoy's complaint y American pastoral, tenía 85 años.

La revista The New Yorker reportó primero la muerte de Roth, quien ganó en 1998 el premio Pulitzer a la ficción por su aclamada novela "American Pastoral", en tanto el diario The New York Times confirmó la muerte citando a amigos cercanos al escritor.

Philip Roth, aclamado y ridiculizado por dejar al descubierto las neurosis y las obsesiones que atormentaban la experiencia moderna de los estadounidenses de religión judía, escribió más de 30 libros.

En su volumen de memorias Patrimony (1991) examinó su compleja relación con su padre y ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros.





