La rara coincidencia por la que "Movimiento Naranja" está enloqueciendo a España

No conforme con convertirse en el fenómeno musical de las precampañas en México, Yuawi López está conquistando a España con su nananá naná.

En los últimos días, la canción ocupa los primeros sitios del ranking de Los 50 más virales de España, una lista de reproducción de SpotifyCharts.

Pero no es que el partido mexicano esté en busca de conquistar la política española con su Movimiento Naranja. Se debe a una coincidencia tan absurda que parece inverosímil. Pero no lo es.

En España existe un partido llamado Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía —conocido popularmente sólo como Ciudadanos— cuyo color de identidad es, adivinen, el naranja.

El hombre detrás de la canción

Moisés Barba, productor y músico mexicano, fue quien fabricó la pegajosa melodía. Para él, la fórmula siempre ha sido una: brevedad y claridad, acompañada de un ritmo que haga bailar hasta al más chico.

A sus 20 años se fue a vivir a España. Tocaba una guitarra junto a un amigo en los vagones del metro para poder subsistir. Fue ahí donde entendió que en tan sólo 20 segundos tenía que convencer a su público. Aceptó el reto y experimentó versiones más cortas de sus canciones. Con los años se dio cuenta que este proceso que hacía a diario en su aventura por Europa era parte de la producción publicitaria: estructurar y comunicar mensajes de manera concreta.

A la fecha, ha compuesto piezas para Nike, Bonafont, los Juegos Panamericanos, las Chivas de Guadalajara, entre otros. Además de proyectos personales como su grupo Barrio Zumba.

—La canción se alejó de lo político y se viralizó, ¿a qué le atribuyes el éxito?

Son dos factores, la canción es sencilla y pegajosa. Además Yuawi le aporta un sello único, porque posee un carisma increíble y una voz muy bonita. Fue la combinación de las circunstancias con el momento adecuado. La versión corta trascendió: fue mucho más sencillo de escuchar y la cuestión de la repetición generó el impacto. En el plano comercial es de llamar la atención cómo una canción con rasgos de la tradición wixárika ocupó las listas de popularidad, reservada a artistas pop internacionales. Es muy importante porque estamos llamando la atención del mundo hacía la música tradicional de México. Es correcto darle el crédito que merecen Yuawi y su papá, porque se han esforzado durante años por preservar su tradición y su cultura.

—¿Qué características musicales te solicitaron para hacer "Movimiento naranja"?

Escribí la canción en 2014. Mi trabajo fue comunicar de la forma más sencilla. En mi música siempre he conectado con niños. Creo que si un infante canta una canción es como la autorización máxima, ya estás del otro lado, porque convence a la parte más intuitiva del ser humano. Cuando hago una canción primero tarareo. Una vez que tengo la melodía empiezo a ajustar la letra, me meto en muchos líos porque las sílabas tienen que coincidir y hacer que el idioma juegue a mi favor. Para mí, la melodía es lo básico, es lo primero que hago. Acostumbro a trabajar para publicidad canciones completas que luego se fragmentan, de forma que si las cortan para televisión o radio, aún conserven el posicionamiento de la marca y el gancho auditivo.



—¿Qué sonidos te inspiraron para esta melodía?

Fue una solicitud expresa para una campaña de Nayarit donde se resaltara el sonido Wixárika. Los máximos exponentes de este estilo musical son Yuawi y su papá. Ya había trabajado con ellos en 2016 con la canción Guadalajara, Guadalajara, donde participan artistas como Celso Piña, Alfonso André, Dr. Shenka de Panteón Rococo. Ahí colaboró Yuawi, lo conocí a sus 7 años. La canción se basa en los instrumentos wixárika pero desde una concepción más de pop latino. Una fusión de música de los ancestros con la contemporánea para ganar la atención de los jóvenes.

—¿Cómo empieza tu relación con los jingles?

Desde muy pequeño fui fan de la publicidad, a tal grado que llegaba al cine antes de la función para ver las versiones extendidas de los comerciales. Me apasiona la creatividad, ya sea musical o visual, que se utiliza en los spots. El ejercicio que hacíamos en los vagones de España era muy chistoso, pero me acercó completamente a este formato. La dinámica era enganchar en pocos segundos, hacer que la gente tuviera la intención de compra, pero que además notaran la calidad de nuestra interpretación para que no sólo nos dieran cualquier moneda de sus bolsillos, sino que ellos mismos le agregaran un valor extra a nuestro trabajo.





