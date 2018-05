Moorelear denuncia nulo apoyo de parte del IMCE

Torreón, Coahuila

"El apoyo a las iniciativas ciudadanas como Moorelear se perciben nulas, lo que resulta inexplicable ya que Elías Agüero, hoy director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), siendo líder de la asociación civil Moreleando, solicitó y accedió a apoyos por parte del gobierno municipal", estableció Rosario Pedraza.

“No somos embajadores de nuestra propia tierra y si a eso le aunamos que no contamos con el apoyo del gobierno, en este caso el municipio con Elías Agüero, que se le ha pedido un caballete y no nos lo brinda porque quiere que le mandes un oficio”, compartió.

Pedraza recordó que durante la pasada administración municipal se ofreció lo que pensaron en su momento como apoyos mínimos, es decir, les facilitaban toldos y equipo de sonido a través de Fomento Económico.

"No podría estar en un puesto público cuando se sirvió de los creadores, eso no es ético".



Pero hoy que se entabla diálogos con un comité de festejos del Paseo Morelos en el cual se agregó a Moorelear, se considera que no se tendrá repercusión por la poca participación que genera.

“Está el coordinador del Paseo Morelos, una representación de Turismo, la Oficina de Convenciones y Visitantes y nosotros como Moorelear, se incluyó también a la Canirac pero la verdad es que requerimos la vinculación, la comunicación dentro del Consejo Consultivo Municipal que es donde se toman las decisiones”.

Más aún refirió que Elías Agüero como representante de Moreleando, recibió apoyo de la pasada administración municipal, pero ahora "olvida" sus responsabilidades como funcionario municipal.

“Definitivamente no tiene siquiera un proyecto ejecutivo, o sea, para empezar, Elías está en el puesto porque utilizó un programa ciudadano en el cual le cobraba a los ciudadanos, le cobraba a la gente que venía a la Morelos y se instalaba y eso no está bien".

“Con él no hay toldos ni sonido. Les solicitamos caballetes para la obra de los artistas pero nos dijo: No tenemos, no hay presupuesto, no hay nada. Por otro lado a lo mejor espera que le demos dinero como le cobraba a los creadores”.

Rosario Pedraza comentó que quizá se espera un desgaste entre los organizadores de Moorelear, pues aseveró que Elías Agüero les vaticinó que no podrían tener un espacio cultural, ignorando que algunos locatarios desde la juventud tuvieron afinidad con el teatro, la poesía, la oratoria.

“Sí es una estrategia el no quererle dar fuerza a Moorelear, no se la dio nunca, ni cuando era ciudadano, menos ahora que tiene un puesto público, nunca nos dio el apoyo, aún y cuando nosotros se lo pedimos. Nos quisimos sumar y nada”, concluyó.