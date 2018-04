En mis novelas, “el eje unitario era de roca”

México

Para Luz Fernández de Alba

18 de julio, 2003

El ideal de un escritor llegado a la edad provecta, tal como lo imagino, es escribir solo dos o tres horas al día, leer todo lo que pueda, estudiar, revisar los clásicos del cine en video, quizás dar algún breve curso universitario, ir de vez en cuando unos días a la capital para visitar a los amigos más cercanos, asomarse a las librerías y a una que otra exposición de alto nivel y al volver a casa gozar de la vida más confortable que se pueda proporcionar.

¿Viajar al extranjero? Por supuesto, pero no con frecuencia y sí con pocos compromisos. Un proyecto que se me convierte casi siempre en utopía.

Desde mayo del año pasado hasta el mayo de éste anulé y pospuse todas mis salidas; no de grado sino por falta de salud. Me dediqué a preparar mis Obras Completas.

Leí cronológicamente todas las novelas, corregí algunas inepcias y escribí un primer prólogo. Después tomé notas para el segundo, que contiene El desfile del amor, Domar a la divina garza y La vida conyugal. Me pareció una facilonería explicar la disimilitud entre esos dos grupos narrativos y aun establecer paso a paso los mecanismos que me llevaron a lograr esa metamorfosis. Por suerte, no pude escribir el texto entonces. Las invitaciones pospuestas se hicieron apremiantes. Viajé por siete países obedeciendo a agendas muy cargadas. Me propuse que al llegar al país lo primero sería escribir el prólogo. Ya en algunos momentos del viaje me hubiera satisfecho que mis lectores percibieran una obra ampliamente variada y compleja pero sostenida por un eje unitario.

Al llegar a vivir a México sentí la exigencia de leer otra vez todas las novelas, y al llegar al final estaba plenamente convencido de que esa metamorfosis, ese juego de saltos de los que hablaba eran solo epidérmicos. El eje unitario era de roca.

Al organizar una novela lo que me interesa es construir una composición que pueda permitirme utilizar algunos efectos que de antemano imagino. La estructura es lo que decide la suerte de una novela. Y en toda mi obra la construcción es la misma, con mínimas e insignificantes variantes. En el centro de todas mis tramas establezco una oquedad, un enigma, en cuyo torno se mueven los personajes. El vacío al que reiteradamente me refiero y del que depende el destino de los protagonistas jamás se aclara; lo menciono una y otra vez, sí, pero de modo oblicuo, elusivo y recatado. Instalo en el relato una ambigüedad y una que otra pista, casi siempre falsa. Necesito crear una realidad permeada por la niebla; para lograrlo debo armar una estructura lo más firme de que sea yo capaz. Algunos de los protagonistas, pocos, se atreven, aunque su afán sea infructuoso, descifrar un enigma (la oquedad mencionada) con el que a paso se tropiezan; otros, en cambio, tienden a negarlo o a distanciarse de él, como si presintieran que del subsuelo de esa zona de penumbras emergiera una luz tan deslumbrante que sus ojos no podrían resistir. Prefieren no aproximarse a la verdad, alejarse de cualquier riesgo.

19 de julio

Tanto los protagonistas de mi primera época narrativa, seres que viven a golpes con la vida e irremisiblemente mueren de mala manera, o desaparecen sin que nadie supiera a dónde se dirigieron, o en qué lugar del infierno se han acomodado, como la fauna esperpéntica que puebla mis últimas farsas, surgida de una tensión intensa en el momento de su creación. Se trata del combate interior de dos corrientes antagónicas: el deseo de desgarrar el cordón umbilical y el placer de volver a la tibieza del seno materno. Mis procedimientos provienen de esa zona invisible; el relato es complejo y se desarrolla en un tiempo dislocado; las tramas iniciales son relatadas por diversos testigos; los escenarios y los personajes, descritos a través de enfoques diferentes, siempre sombríos. Me debatía en una forma literaria imprecisa y meramente conjetural ya que aquellas dos pulsiones subconscientes, la ruptura del cordón y el retorno al cuerpo materno, por lo general son turbias e imprecisas, y que la realidad —sobre todo para un artista o un intelectual como en mayoría son mis protagonistas— es por sí misma problemática y difícilmente aprehensible. El final de aquellas novelas es amargo, un tanto sarcástico: los únicos sobrevivientes del desastre son los seres más convencionales, aquellos que esquivan los riesgos que entraña una vocación de libertad, los sepulcros blanqueados, las temibles buenas conciencias, los que jamás se han aproximado al peligro, ni se aventurarían a pisar un suelo que no fuera firmemente seguro, los que ni por un instante se habrían acercado a las orillas del averno.