Mircea Cartarescu, Premio Formentor de las Letras 2018

Buenos Aires

El escritor rumano Mircea Cartarescu fue galardonado en Buenos Aires con el Premio Formentor de las Letras 2018 en reconocimiento al conjunto de su obra, que obliga a reconsiderar la “condición existencial” mientras expande los “límites de la ficción”, según el fallo del jurado.

“En su obra evidencia la realidad de la cartografía de la memoria, la energía creativa del sueño, la libertad de la imaginación y la pulsión de los deseos”, valoró el jurado, integrado por Alberto Manguel —premiado en la anterior edición—, Francisco Ferrer Lerín, Andrés Ibáñez, Aline Schulman, y el propio presidente del Formentor, Basilio Baltasar.

Tras dos días de deliberaciones a puerta cerrada en la Casa de Victoria Ocampo de la capital argentina, donde en 1930 se fundó la legendaria revista literaria Sur, todos ellos hicieron público ayer el fallo en la Biblioteca Nacional de la ciudad, en un acto en el que estuvo presente el ministro de Cultura argentino, Pablo Avelluto.

En su acta, comunicada por Baltasar, el jurado destacó la poderosa habilidad narrativa de Cartarescu (Bucarest, 1965) y su “excepcional conocimiento de la biblioteca universal”.

En la ceremonia, el presidente del galardón leyó un texto enviado por el escritor rumano después de que le comunicaran el fallo del premio, que aceptó “del modo más humilde y con humilde emoción” y se manifestó “enormemente honrado” por la concesión.

“Mi humildad se acentúa cuando me comparo con los brillantes escritores que me antecedieron, a quienes no solamente respeto, sino que han sido mis maestros en múltiples sentidos”, señaló en su mensaje.

Cartarescu admitió que, desde sus inicios como autor, hace casi cuatro décadas, nunca pudo “soñar” que sus obras concitaran esa “devoción y consideración” por parte de tantos lectores en español, y destacó la “impagable labor” de su traductora, Marian Ochoa de Eribe, y de su editorial, Impedimenta.

“Prometo hacer todo lo que esté en mi mano para estar a la altura de los autores que ganaron este galardón antes que yo. Nos veremos pronto en la bella isla mediterránea de Mallorca”, concluyó en referencia a que recogerá el galardón el próximo 5 de octubre en la XI edición de Conversaciones Literarias de Formentor.

Cartarescu es poeta, novelista, crítico literario y periodista, miembro de la Unión de Escritores Rumanos y del Parlamento Cultural Europeo y ha publicado más de 30 libros, traducidos a 23 idiomas.

Ha recibido múltiples reconocimientos, como el Premio de la Feria de Leipzig al Entendimiento Europeo, el Premio de Literatura de la Casa de las Culturas en Berlín, el Premio del Estado Austriaco a la Literatura Europea, el Premio Gregor von Rezzori y el Premio Thomas Mann de Literatura.

Entre sus obras más destacadas, que recordaron los integrantes del jurado, se encuentran El Levante (1990; Premio de la Unión de Escritores Rumanos), que escribió en plena dictadura de Nicolae Ceausescu, Nostalgia (1993), la trilogía Cegador (1996-2007), el volumen de relatos Las bellas Extranjeras (2010; Premio Euskadi de Plata), o su última novela, Solenoide (2015).

El premio Formentor, de 50 mil euros y cuyo origen se remonta a principios de la década de 1960, reconoce la obra de grandes autores que han dedicado su vida a la literatura, como forma de resguardar su esencia y herencia cultural.