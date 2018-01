Miguel Ángel, la tortuga ninja, conoció a su tocayo, el artista

La infancia de miles de personas alrededor del mundo alcanzó un nuevo update: Miguel Ángel, la tortuga ninja, conoció al fin a Miguel Ángel el artista renancentista.

La magia sucedió en el Museo MET de Nueva York, cuando la tortuga adolescente fue a visitar la exposición Michelangelo: Divino dibujante y diseñador (Michelangelo: Divine Draftsman & designer) dedicada al genio italiano autor de la Capilla Sixtina.

TE RECOMENDAMOS: Munal traerá una obra de Carvaggio a México

"Esta mañana recibimos a Miguel Ángel, uno de las tortuga ninja adolescentes en el Met. Nuestra celebridad invitada vino a ver el trabajo del artista con quien comparte su nombre", tuiteó el museo en su cuenta oficial.

This morning we welcomed Michelangelo, one of the Teenage Mutant Ninja Turtles (@TMNT) at The Met. Our celebrity guest came to see the work of an artist who happens to share his name. https://t.co/jUPJhto7Xr#MetMichelangelopic.twitter.com/YS7T5xZv9a