Michael Moore dona 10 mil dólares a obra que evoca asesinato de Trump

El realizador estadounidense Michael Moore anunció la donación de 10 mil dólares al teatro de Nueva York que presenta una controvertida versión de 'Julio César', en la que el emperador se parece sospechosamente al presidente Donald Trump.

"Doy la totalidad de los anticipos de mi espectáculo de Broadway a (el festival) 'Shakespeare in the Park', después de que los medios conservadores hayan empujado a dos empresas patrocinadores a retirarse", tuiteó el realizador comprometido políticamente y abiertamente posicionado a la izquierda.

En otro tuit, el sexagenario, con casi 5 millones de seguidores en Twitter, muestra una foto de un cheque de 10 mil dólares firmado por él a la orden del Public Theater —el teatro que presenta la obra— y pide a sus fans que también apoyen a la institución "en apoyo a la libertad de expresión".

So here's my donation & sponsorship to The Public's Shakespeare in the Park in support of their right to free speech pic.twitter.com/obmzrpJAtD