Ven inconvenientes en crear estacionamiento en Mexicaltzingo

La torre poniente de la Parroquia de San Juan Bautista de Mexicaltzingo, puede caerse. Es fácil distinguirla, de las dos que tiene el templo, se trata de la que no está terminada. El riesgo ha estado ahí desde la última restauración de fondo a la que fue sometido el inmueble en 1970. Ricardo Agraz Sainz, arquitecto quien le tocó realizar estos trabajos, advierte que cuando se le encargó dicha restauración, él y su equipo, revisaron planos antiguos de la ciudad para explicarse varias situaciones que se encontraron conforme avanzaban en la obra e incluso hicieron varios estudios de suelo.



La experiencia de Agraz Sainz es la de toda una vida dedicada a la arquitectura y en especial a tratar edificios de la ciudad. Al experto le tocó supervisar el túnel que se hizo en avenida Hidalgo y la demolición y reconstrucción del Mercado Corona, el anterior al más reciente. Eso le permite augurar que convertir el Jardín de Mexicaltzingo en estacionamiento es una labor difícil que afectará de manera directa y casi al momento a las fincas de alrededor. "Quienes lo hagan van a tener una enorme dificultad, párese en la puerta del templo ese es el nivel original de la calle, lo que encuentre afuera del atrio al pavimento todo eso se rebanó, verá todo el soporte que le quitaron al frente. Estando el antiguo mercado en funciones, vimos cómo hay una gran cantidad de mantos freáticos camino a San Juan de Dios. Hemos visto como los jales cuando pierden lo que se llama "el fino", ese polvito deja huecos de milésimas de milímetros, que ya sumados, se reflejan en la altura total del suelo. Por ejemplo, la Catedral sube o baja todos los años entre 8 y 9 centímetros. Lo supimos porque en Juárez y Corona, pusimos una vez un nivel, y en San Felipe otros flancos, al compararlos nos dimos cuenta del fenómeno".



El arquitecto, rememora que el problema de mantos freáticos abarca casi a toda la ciudad. El agua baja del Cerro del Colli hacia lo que era el Río de San Juan de Dios y El Agua Azul era un vaso regulador. Hay varias cavernas, una junto a la Catedral, otro cauce bajaba en dirección del Templo de San Francisco, estaba además el Arroyo del Arenal, por avenida La Paz. Hay por ejemplo una caja de agua que está también cerca de los Arcos de Zapopan y sale a Providencia, cuando éramos niños entrábamos a la caja de agua y salíamos por allá.



No es nada nuevo, el padre Pedro Buzeta, hizo muchos canales, ahora túneles para aprovechar esos cauces y abastecer de agua a la ciudad", dice el experto. Luego de una pausa, continúa, "por donde se escarbe se encontrará con el mismo tipo de piso, y mantos freáticos que son los que tienen en peligro muchas fincas del Centro Histórico. Otro ejemplo es el túnel que alguna vez se hizo en Federalismo en dirección de la Experiencia, adelante del Mercado de Atemajac, brotó un manto que no se podía tapar, la obra no podía seguir y el hundimiento de las tumbas del Panteón de Mezquitán, se debe al deslave de "los finos" .



El templo dañado



"Cuando se me entregó la Parroquia de San Juan Bautista de Mexicaltzingo todas las cúpulas tenían grietas circulares, tenía una inclinación por el lado poniente y fisuras. Querían que se cerrara el culto. Encontramos varias cosas mientras se hacían visitas de revisión en la torre y siempre encontramos el mismo suelo, tierra vegetal, cal, tierra amarilla y después encontramos residuos de asentamientos de agua y un cráneo viejo que se extravió. Los contrafuertes actuales están sobrepuestos a los originales, no están bien fijados".



Colocamos unas armaduras de fierro y un arco de concreto que sostuviera el arco de cantera entre otras medidas que ayudaron, pero se les dijo que la torre que se inició en el pasado que tiene varillas de tres octavos debería de demolerse y el párroco de entonces no hizo caso, por el peso la torre puede colapsar. El riesgo es más amplio si en todos estos años no han revisado las estructuras del edificio por lo menos cada año.

