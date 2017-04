Las 10 mejores películas para ver en Semana Santa

Ciudad de México

Si estás de vacaciones o te dieron estos días de descanso, quizá sea una manera de aprovechar el tiempo y la temporada para dar un vistazo a éstas, las que por muchos críticos y estudiosos son las mejores películas que abordan el tema de la vida de Cristo, desde diversas ópticas, así como otros temas de corte bíblico.

Las cintas aparecen en orden cronológico, y queda advertido que no todas son para todos los gustos ni para todos los públicos.

Quo Vadis (1951)

"Quo vadis, domine?" significa, en latín, "¿A dónde te diriges, señor?" y se refiere a una frase registrada en los Hechos de Pedro —un libro bíblico apócrifo—, cuando tuvo lugar cuando el apóstol huía de la persecución que los cristianos sufrían en Roma y, en su camino, se encontró a Jesús y le formuló dicha pregunta. Esta cinta narra la historia de un comandante romano que se ve infatuado por una hermosa prisionera cristiana y que, a consecuencia de ello, empieza a tener dudas sobre el despótico reinado de Nerón.

Director: Mervyn LeRoy

Actúan: Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov





Ben-Hur (1959)

Desde luego, nos referimos a la versión clásica y no al remake que se le hizo recientemente. Aunque este género de cintas épicas se excede en cuanto al melodrama y toma algunas licencias históricas, no deja de ser una notable superproducción de una de las épocas de oro del cine hollywoodense. Y si bien los años no han pasado en vano, la carrera de cuádrigas sigue manteniendo al espectador al filo del asiento —o del sofá de su elección—, y su mensaje acerca del odio y el perdón sigue tan vigente como en su tiempo. Eso sí: toma en cuenta que dura tres horas y media.

Director: William Wyler

Actúan: Charlton Heston, Jack Hawkins y Haya Harareet





Barrabás (1961)

Barrabás era un zelota, el cual fue hecho prisionero y condenado a muerte en Jerusalén en los tiempos de Jesús, y que no hubiera pasado a la historia a no ser porque su vida fue canjeada por la del Hijo de Dios. Y en esta cinta —basada en la novela homónima de Pär Lagerkvist, quien fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1951— se cuenta lo que sucedió con este hombre tras la muerte de Jesús, la cual carga sobre sus hombros, y la manera en que busca redimirse de tal acto.





Director: Richard Fleischer

Actúan: Anthony Quinn, Silvana Mangano y Arthur Kennedy.





El evangelio según San Mateo —Il vangelo secondo Matteo— (1964)

Pasolini es considerado uno de los cineastas más notables del séptimo arte italiano y también uno de los más polémicos. Con un estilo de narración seco, directo y sucinto, y sin actores profesionales, narra la vida de Jesús, según el primer evangelio del Nuevo Testamento pero, fiel a su espíritu rebelde, aprovecha para introducir algunos tintes políticos y sociales en la historia. Sorpresivamente, el Vaticano aprobó la cinta.

Director: Pier Paolo Pasolini

Actúan: Enrique Irazoki, Margherita Caruso y Susana Pasolini





La Biblia —The Bible… In The Beginning— (1966)

Otra cinta maratónica que da pie de lo que las Sagradas Escrituras narran, desde la creación del mundo y la estancia en el Paraíso de Adán y Eva, en el libro del Génesis, hasta la historia del patriarca Abraham, pasando por el diluvio universal —con el propio Huston encarnando a un Noé muy sui generis— y el recuento de lo sucedido en Sodoma y Gomorra. Una cinta muy bien realizada y sin las exageraciones propias del género y la época.





Director: John Huston

Actúan: Richard Harris, John Huston y Peter O'Toole

Jesucristo Superestrella —Jesus Christ Superstar— (1973)

Hasta aquí, cualquiera de las anteriores cintas son aptas para ver con cualquier miembro de la famila. Pero esta versión opera-rock de los Evangelios, desde su estreno, ha levantado ámpula entre quienes prefieren ceñirse estrictamente a lo dicho en las Escrituras. Esta película está basada en un montaje teatral de Broadway compuesto por Andrew Lloyd Weber, con letra de Tim Rice. Y básicamente se trata de una interpretación musical, bailable, post-hippie y un tanto psicodélica de la vida y el mensaje de Cristo. Aun en estas fechas, sugerimos amplio criterio.

Director: Norman Jewinson

Actúan: Ted Neeley, Carl Anderson e Yvonne Elliman





Jesús de Nazareth —Jesus of Nazareth— (1977)

Aunque ésta no es estrictamente una película, sino una miniserie para la televisión, de cualquier modo vale la pena verla. El director Zeffirelli —el mismo de Romeo y Julieta— narra impecablemente la vida de Cristo, desde las profecías de su nacimiento, su vida adulta y su pasión, muerte y resurrección. El elenco es de primera línea y la realización, impecable. No hay nada más que pedir.

Director: Franco Zeffirelli

Actúan: Robert Powell, Olivia Hussey y Anne Bancroft





La última tentación de Cristo —The Last Temptation of Christ— (1988)

Éstas sí son palabras mayores. En su tiempo, esta película se prohibió en muchos países —de hecho, en México nunca se estrenó comercialmente— y causó revuelo, críticas e incluso que muchos cines donde se exhibía fueran vandalizados o incendiados. ¿La razón? Que no está basada en las Sagradas Escrituras, sino en la novela homónima de Nikos Kazantzakis, que retrata a un Jesús humano, con dudas, debilidades y deseos carnales. Y la última tentación, pues, resultó escandalosísima para muchos…

Director: Martin Scorsese

Actúan: Willem Dafoe, Harvey Keitel y Barbara Hershey





La pasión de Cristo —The Passion of the Christ— (2004)

Otra cinta polémica, no por su temática, sino por la crudeza y la cantidad de sangre y violencia con que Mel Gibson representó las últimas horas de Jesús, su tortura, suplicio y crucifixión. Pero, más allá de todo el morbo o la piedad que esto puede generar, la cinta tiene a su favor que está impecablemente dirigida, hablada en las "lenguas originales" —es decir, en latín y arameo—, bellamente fotografiada y narrada de forma sensible, comprensible y efectiva.

Director: Mel Gibson

Actúan: Jim Caviezel, Maia Morgenstern y Monica Belucci





El Evangelio de Juan —The Gospel of John— (2004)

La última cinta de esta selección es relativamente poco conocida: se trata de una producción independiente narrada en inglés, en la que los personajes hablan arameo —la lengua que, según los historiadores, hablaba Jesús— y retratan fielmente lo que se refiere en el Evangelio según San Juan, según la Nueva Versión Internacional. Podrá parecerle extraña o parca a muchos, pero vale la pena verla.





Director: David Batty

Actúan: David Harewood, Selva Rasalingam y Mourad Zaoui.





