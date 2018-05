"Es con Meade": copia de una canción nominada al Oscar

Ciudad de México

Algo suena extrañamente familiar en la canción "Es con Meade", difundida de manera anónima en apoyo a la campaña presidencial de José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México.

Una atmósfera festiva, percusiones procesadas que aspiran a sonar inspiradoras y una melodía simple cantada a coro —rozando en el grito—: características de cualquier éxito pop que esté sonando ahora mismo en la radio.

TE RECOMENDAMOS: Ahora fue turno de Meade: difunden video musical a favor del candidato

Pero no sólo es tan pegajosa por compartir estos rasgos con una larguísima lista de canciones, sino porque, de hecho, es la copia de "This Is Me", tema principal de la cinta The Greatest Showman (Gracey, 2017) y ganadora del Globo de Oro a Mejor canción en 2017 y nominada al Oscar el mismo año.

Interpretada en inglés por la actriz y cantante Keala Settle, la canción fue compuesta por los multipremiados Benj Pasek y Justin Paul, quienes también escribieron la letra de "City of Stars" y "Audition" para La La Land (Chazelle, 2016).

Su éxito es innegable: además de los premios y nominaciones, alcanzó los primeros lugares en listas de popularidad de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y España, entre otros.



No es difícil deducir por qué eligieron esta canción en particular. El coro está basado en la secuencia armónica I-VI-IV-V, una de las más comunes en la música pop, usada lo mismo por Ben E. King en "Stand by Me" y Police en "Every Breath You Take", que por The Marvelettes —y luego los Beatles— en "Please Mr. Postman" y hasta Juan Gabriel en "Buenos días, señor Sol".

Quizá el tema de la canción original haya sido otro elemento de inspiración, pues la letra es una invitación a enorgullecerse de uno mismo y a ignorar las críticas:

When the sharpest words wanna cut me down /

I'm gonna send a flood, gonna drown them out /

I am brave, I am bruised /

I am who I'm meant to be, this is me.





Cuando las palabras más afiladas me quieran cortar /

Yo enviaré una inundación y las ahogaré /

Soy valiente, estoy herido /

Soy quien estaba destinado a ser, éste soy yo.





En cambio, el coro de "Es con Meade" dice:





Cuando te digan que nos van a derrumbar /

Que con un muro hoy nos quieren separar /

Sólo hay una opción /

que nuestras voces puede unir, es con Meade.





De momento se desconoce quiénes son los responsables de este arreglo y el equipo de campaña de Meade no se ha pronunciado al respecto.

¡No hombre, unos genios!









ASS