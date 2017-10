El feminismo no es asunto sólo de mujeres: Marta Lamas

Ciudad de México

La semana pasada, la UNAM recibió numerosas críticas en redes sociales tras anunciar el coloquio Marta Lamas en diálogo con XY, con ponencias a cargo únicamente de hombres.

Ante la polémica, Marta Lamas explicó hoy en un video las razones por las cuales el coloquio quedó integrado de esa manera.

"Soy feminista hace casi medio siglo, 48 años; también soy integrante del Seminario de la Modernidad, de la UNAM, y hace un mes cumplí 70 años y mis compañeros del seminario me quisieron hacer un homenaje", explica Lamas en el video.

La investigadora argumenta que, tras rehusarse al homenaje, la coordinadora del seminario, Raquel Serur, pensó en algo distinto: "Me propuso que lo hiciéramos con los hombres que a mí me han acompañado a lo largo de estos 48 años en mis luchas feministas y que se viera que el feminismo no es un asunto sólo de las mujeres".

La investigadora destacó que el coloquio, programado para este miércoles 11 de octubre, no es sobre feminismo, "es un coloquio sobre Marta Lamas en diálogo con XY. Yo quise que pusieran XY porque a mí lo que me diferencia de esos hombres son los cromosomas, en la cabeza pensamos muy igual, en nuestras vidas hemos hecho cosas parecidas, nuestras causas son muy similares".





Sin embargo, la explicación de Lamas ha sido insuficiente para quienes apuntan que la investigadora no toma en cuenta la situación actual de las mujeres en México o que desestima que el título de su coloquio, En diálogo con XY, es incorrecto, pues XY se refiere al sexo y no al género.





XY = sexo

Hombre = género

Hay mujeres XY



XY = sexo

Hombre = género















Qué vergüenza y coraje la respuesta de Marta Lamas. Parece que no saben en qué país viven.





En la página web delSeminario Universitario de la Modernidad: versiones y dimensiones de la UNAM se explica que "se pensó que sería interesante convocar a algunos hombres con quienes (la investigadora) ha compartido sus causas y reflexiones, es decir, con interlocutores y compañeros que de alguna manera también han sido importantes en su activismo y su trabajo teórico".

En el coloquio "Martha Lamas en diálogo con XY" se hablará de feminismo pero eso sí: entre hombres.









ehh