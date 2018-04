¿Hay hielo en Marte? Foto de la Mars Express sugiere que sí

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) capturó una fotografía de los ecos del radar que la sonda Mars Express emplea para investigar la posible existencia de hielo bajo la superficie de Marte.

La imagen fue capturada en Meridiani Planum, zona cercana al ecuador marciano, en donde el radar envía pulsos de radio a baja frecuencia, los cuales son registrados a su regreso a la nave.

Los pulsos pueden penetrar ciertos materiales que comprenden la corteza del planeta, mientras que rebotan y regresan a Mars Express cuando llegan a una capa con distinta composición o densidad.

Los científicos pueden determinar las propiedades del material oculto bajo la superficie, luego de analizar el regreso de los pulsos.

