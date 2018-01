Murió Mark E. Smith, líder de la banda de postpunk The Fall

Mark E. Smith, cantante y líder de la banda británica The Fall, murió hoy a los 60 años, informó Pam Van Damned, mánager de la banda.

"Llegó el día que tanto temía. Con muchísimo dolor anunciamos la muerte de Mark E. Smith. Murió esta mañana en su casa. Divulgaremos un comunicado más detallado en los próximos días. Mientras tanto, Pam y la familia de Mark piden privacidad en este momento tan triste", publicó Van Damned en el Twitter del grupo.

TE RECOMENDAMOS: Murió Hugh Masakela, leyenda del jazz sudafricano

The day I've been dreading.



"It is with deep regret that we announce the passing of Mark E. Smith. He passed this morning at home.... 1/2