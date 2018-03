Mario Martín del Campo muestra su Entorno andado

Guadalajara

La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) y el Instituto Cultural Cabañas (ICC) inaugura hoy la exposición Entorno Andado. 50 Años de trayectoria plástica del artista tapatío Mario Martín del Campo, una muestra que en palabras del artista es la más extensa que se haya realizado hasta el momento en su terruño. “Son más de 150 piezas, no es una retrospectiva, pero sí abarca muchas épocas porque hay muchas cosas donde he podido desarrollar muchas técnicas (…) y también cosas que la inquietud a través de muchos años me ha tocado desarrollar como escenografías y vestuarios en diferentes ámbitos”.



A lo largo de cinco salas y algunos pasillos los visitantes pueden disfrutar de pintura, escultura, collage, gráfica e incluso instrumentos musicales, títeres y objetos que deambulan entre el arte objeto y los juguetes. El artista rememoró que desde 1987 no había expuesto en el ICC, recinto al que considera la casa de la cultura más grande de Jalisco.



“La necesidad de hacer escultura, pintura y cine son complementos del arte. Para mí colaborar con otras disciplinas artísticas ha sido una necesidad creo que el compromiso de un pintor es el de darle cultura a su país: a los niños, jóvenes y adultos y también significa no restringirse a crear desde un pedazo de tela. El arte es experimentación”, dijo y aseguró sentirse satisfecho con todo lo que ha logrado hasta el momento.



“Me entusiasma encontrar un panorama de la plástica a escala nacional en el que los jóvenes vienen empujando y trabajando mucho, con diversas corrientes. Hay un interés positivo de la iniciativa privada y de varias instituciones en apoyar el arte, ojalá perdure esa situación”.



Por otro lado rememoró que en su obra le preocupa “la calidad, el contenido. Algunos críticos han dicho que mi obra se acerca al Realismo Mágico o Surrealismo. Yo digo que en México somos surrealistas desde siempre”. Se definió como “un artista figurativo que quisiera llegar a la abstracción... A ver si todavía me sobra cuerda para lograrlo”, comentó entre risas.



Olga Ramírez Campuzano, directora del ICC, compartió que hace algunos años vieron una muestra del artista en el Museo Franz Mayer, surgió la idea invitarlo y hasta hoy se pudo concretar la invitación. “Nos da mucho gusto porque creo que Jalisco no lo ha reconocido como debiera y este es un pequeño homenaje que le hacemos”.



Patricia Montelongo, directora de Proyectos Culturales de la Fundación Black Coffee Gallery mencionó que la firma colaboró con el préstamo de cerca de 35 de los 200 grabados que tienen de Mario Martín del Campo, además de algunas pinturas de caballete y esculturas.



Rubén Méndez curador del ICC, destacó que “esta muestra es un incentivo para profundizar en la obra de Mario Martín del Campo y una invitación a realizar una verdadera retrospectiva de su obra”.



La inauguración de Entorno Andado. 50 Años de trayectoria plástica, es hoy a las 20:00 horas, en Cabañas 8. La muestra permanecerá hasta el 8 de julio. Mayor información en www. hospiciocabanas.jalisco.gob.mx

