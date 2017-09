Libro hipnótico y peligroso gana el premio Tusquets

Madrid

Una casa junto al Tragadero, obra del escritor argentino Mariano Quirós, ganó el decimotercer premio Tusquets Editores de Novela. El fallo del jurado destaca "la fuerza de un relato de supervivencia en medio de una naturaleza hostil".



La novela de Quirós fue elegida entre los 472 manuscritos presentados a este premio por decisión de la mayoría del jurado presidido por Juan Marsé e integrado por Almudena Grandes, Antonio Orejudo, Daniel Ruiz García —ganador en su anterior convocatoria— y, en representación de la editorial, Juan Cerezo.

La novela se publicará en la Colección Andanzas en noviembre



El jurado también hizo énfasis en "el, y el acierto en la composición de la novela, por la que el lector reconstruye los orígenes y las verdaderas motivaciones de los personajes a medida que avanza en su lectura".La novela está protagonizada por, un personaje que vive desde hace unos años en las afueras de la Colonia, undel norte argentino, junto a su perra,. Llegó desde la ciudad dey ocupó una misteriosa casa del monte, junto al río, donde trata de no juntarse con nadie, porque quiere vivir tranquilo, pero con la llegada al lugar de unos jóvenes miembros de la, las cosas se complicarán.Quirós ha publicado varias novelas y obtenido premios por ellas: Robles (Primer Premio Bienal-CFI), Torrente (Premio Festival Iberoamericano de Nueva Narrativa), Río Negro (Premio Laura Palmer no ha muerto), Tanto correr (Premio Francisco Casavella) y No llores, hombre duro (Premio Festival Azabache y Premio Memorial Silverio Cañada, de la Semana Negra de Gijón).El premio consiste en una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps y en un anticipo sobre derechos de autor de 18 mil euros. Una casa junto al Tragadero se publicará en la Colección Andanzas en noviembre.





