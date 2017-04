Ratifico mis palabras: Marcelino Perelló

Ciudad de México

Marcelino Perelló confirmó en su cuenta de Facebook lo dicho el pasado 28 de marzo en su programa, Sentido Contrario, en Radio UNAM.

"Ratifico mis palabras, excepto tal vez la expresión 'metible' que puede ser considerada, reconozco, una broma de mal gusto. Pero hasta ahí".

Sus opiniones sobre la víctima Daphne F. en el caso de "los Porkys" han sido objeto de críticas, acusaciones y hasta insultos por parte de los usuarios de las redes sociales.

El mensaje de Perelló, publicado en su muro al filo de mediodía, está dirigido a una "Querida Bruja", a quien le responde: "reivindico el derecho al piropo y al requiebro, incluso a algunos mucho más atrevidos que el de 'guapa'. Y la introducción de objetos y dedos en los orificios del cuerpo ajeno no está tipificado en ningún caso como violación".

"Se trata claramente", continúa Perelló, "de un abuso sexual que es del todo condenable y punible, siempre y cuando sea en contra de la voluntad del otro o la otra".

"Ya sé que mis opiniones no son populares en los tiempos que corren ni son 'políticamente correctas', pero no por ello renunciaré a ellas. Ni modo, esa es mi cruz", concluyó el ex conductor del programa Sentido Contrario.

Más tarde, respondió a otro comentario en Facebook que citaba el artículo 265 del Código Penal Federal que establece que también se considera violación la introducción "por vía vaginal o anal" de "cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral".

Al respecto, reconoció su equivocación pero señala que se debió a "una cuestión técnica".









