Creador de 'Mad Men' debuta como escritor de novelas

Matthew Weiner cuenta que cuando terminó de escribir el final de Mad Men se sintió inhabilitado para escribir. “Me preocupaba no poder ser capaz de escribir otra vez”, dijo en una entrevista a The New York Times.

La sequía creativa le duró más de un año, hasta que una amiga, la novelista Amy Michael Homes, le aconsejó mudarse a Yaddo, una comunidad para artistas localizada en Saratoga Springs, Nueva York.

Ahí, con la calma que le ofreció el lugar, escribió una pequeña novela de 138 páginas, un thriller psicológico sobre una familia neoyorquina que debe lidiar con un sociópata. Ese libro es Heather, the Totality.

Para sorpresa de Weiner, su libro era una de los lanzamientos literarios más esperados de la temporada. Cuando se publicó, algunos lo compararon con Patricia Highsmith y John Cheever, uno de los héroes literarios de Weiner.

Ganador de dos Emmys, Weiner es la mente detrás de dramas de televisión que cambiaron las reglas del juego. Además de Mad Men, The Sopranos fue ampliamente aclamada por la crítica especializada.





