Un cuento de Luis Valenzuela ilustrado por La Cartonera

Ciudad de México

Ediciones La Cartonera, de Cuernavaca, Morelos, acaba de publicar el libro Cuentos de nuestra América, de la escritora argentina Luisa Valenzuela, pero en una edición muy peculiar de 120 ejemplares.

Cada uno de los libros fue ilustrado de manera distinta por esta casa de ediciones, caracterizada por el laborioso trabajo artesanal de sus ejemplares, su diseño único y el desarrollo artístico de las ilustraciones.

TE RECOMENDAMOS: Jacobo Siruela: "siempre he buscado la belleza en los libros"

“Tras algo más de cincuenta largos años, y gracias a la generosa invitación de Raúl Silva y sus bellas ediciones cartoneras, puedo por fin concretar un viejo sueño (…) armar una colección de cuentos al respecto de los mundos de nuestra América profunda, y el pensamiento que en ellos se genera”, escribe Valenzuela en la introducción al volumen.

“Decidí organizar esta ecléctica colección no siguiendo una línea temporal sino espacial. Desde el norte de México al sur de la Argentina. Y celebrar la felicidad de haber llegado a esas tierras y haber vivido, de alguna manera, esas experiencias”, añade la escritora nacida en Buenos Aires en 1938 y autora de Novela negra con argentinos (1990), La Travesía (2001), Cuidado con el tigre (2011) y La máscara sarda, el profundo secreto de Perón (2012), entre otras novelas además de una quincena de libros de cuentos y ensayos.

Con autorización de La Cartonera y de la escritora, publicamos en exclusiva algunos fragmentos del cuento “Para alcanzar el conocimiento”, que es un recorrido “por el Lago Titicaca, con los Uros en sus islas flotantes, en recuerdo de un viaje memorable por Perú”, evoca Valenzuela.

TE RECOMENDAMOS: El activismo polémico de Paco Ignacio Taibo II

Para alcanzar el conocimiento

Los sentidos y los dioses vienen muy ligados en esta zona del mundo, suponiendo que esta zona esté en el mundo y no como colgada por encima de los Andes y tanto más allá del alcance de la mano. Arriba, azul angustiante, y si al menos ellos lo supieran, si supieran de la angustia. Pero no. No saben ni de la desolación ni del azul, tantos siglos viviendo en sus falsas islas de paja que flotan sobre el lago —islas realimentadas a diario— tantas generaciones hechas de estar pisando casi el agua sobre las islas flotantes de totora, algo como Cristo si supieran. Tampoco eso saben mientras navegan en sus barcas que son prolongaciones de las islas, igualmente luminosas y amarillas.





Así transcurre la vida y es tan breve. Pocos hay entre ellos que alcanzan la cincuentena y esos escasos viejos son más queridos que execrados pero mantienen un mínimo contacto con el resto de la tribu. Han perdurado para volverse sabios y por eso mismo ya nadie quiere prestarles oído y todos sueñan con fabricarles una enorme jaula de vidrio para tenerlos tan sólo al alcance de la vista. Aunque no hay manera alguna de obtener el vidrio en las alturas. Una única vez conocieron el vidrio y les hubiera sido fatal de no estar viviendo sobre el agua. El vidriecito fue bello y admirado hasta que concentró tanto los rayos del sol que provocó el incendio. El primer incendio de la historia de ellos, casi el último. Se declaró en una isla recién terminada y la paja nueva ardió por un buen rato hasta que se fue abriendo camino incendiando los juncales a su paso y partió a la deriva. Una embarcación de llamas.





Esa isla tenía una choza de totora y una vieja del mismo material indefinible del que están constituidos los mortales. Y se fueron flotando, no más, esas llamas que habían sido una isla con su vieja y su choza, y bogando a distancia dieron tal espectáculo que por primera vez los no privilegiados se alegraron de percibir los colores, porque el rojo no pertenecía al espectro conocido por ellos hasta entonces.

En cambio la vieja en su isla incendiada supo más: llegó a enterarse del calor y hasta del horror de aquello que está ardiendo. Comprobó también que el fuego se tragaba sus gritos, y cuando por fin el agua la pudo contra el fuego ella quedó flotando sobre la inmensidad del lago —ese mar en la punta de la tierra— en una isla chiquita, achicharrada. Empezó a notar entonces que sus conocimientos se habían ido expandiendo al calor de las llamas y se sintió infinitamente más sabia que antes de haber salido en su peregrinación forzada.





¿Más sabia para qué? Para no poder transmitírselo a nadie como siempre sucede, sobre todo entre ellos que sólo conocen lo inefable. La sabiduría de ellos sobre sus islas flotantes hechas de paja fresca y la de todos nosotros creyéndonos seguros con los pies en la tierra. Pero la vieja quería romper el voto de silencio y así en medio del lago tan azul que parecía soñado e imposible, añil, decidió transmitir a los suyos la enseñanza. Decidió hacerles llegar por lo menos la lección del fuego. Decirles del calor más allá de las salidas del sol —el sol sabe de esas cosas, no necesita información alguna—; la sabiduría del fuego quisiera transmitirla a los otros, los hermanos, los que aún bajo el sol ignoran todo tipo de tibiezas.





Buscó entre la ceniza muerta un restito de vida, con las manos hurgó entre las cenizas y hundió los antebrazos hasta el codo sabiendo que el peligro de quemarse ya no era peligro alguno para ella. Y después de mucho buscar encontró una brasita diminuta latiendo en la profundidad de la ceniza. Con esa ínfima brasa y con los carbones que se habían formado mantuvo viva durante meses una humilde fogata (ni siquiera pensó en cocinar sobre ella el pescado reseco, no quiso mancillarla). Y con dulzura fue rearmando su isla: cosechó la totora que crecía en el lago, la puso a secar al sol y cubrió poco a poco el colchón de cenizas con la paja flotante.

Después reconstruyó su choza con la misma totora y cuando se sintió completa le prendió fuego a todo pensando que de alguna manera los demás entenderían su mensaje gracias a esa nube oscura que se desprendía del fuego. Reinventó así, sin quererlo, las señales de humo. Tanto le hubiera valido reinventar la telegrafía sin hilos. Total, otro holocausto inútil: los hermanos allá lejos no pudieron o quizá no quisieron descifrar su mensaje.

Tal vez ya lo sabían.





AG