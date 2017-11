El vicio de quererte: Música para cortarte las venas

Ciudad de México

La cantante Lucía Pulido mezcla en su estilo las tradiciones musicales de Colombia —su país natal— y las de Latinoamérica. Ahora se encuentra en México para presentar El vicio de quererte en el Teatro Bar El Vicio.

La música que tocará —cuenta— se canta tanto en cuchitriles como en serenatas, generalmente acompañada de alcohol y es tan melodramática que nos hace sentir que nos queremos “cortar las venas”.

El repertorio de este concierto surgió en 2004 en NuevaYork, tras conocer a un violinista guatemalteco con quien planeó un proyecto con canciones compuestas entre 1930 y 1960. Ese material se llamó Dolor de ausencia.

El concierto que dará en Méxicoincluye nuevas versiones de algunas de esas canciones, pero ahora con temas de compositores mexicanos y pirekuas (género musical del pueblo purépecha).

No por nada The New York Times se refirió a ella como una cantante que “mantiene la fuerza de las melodías originales al mismo tiempo que les da un contexto nuevo de alta sofisticación.”

El vicio de quererte se presentará el jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas en el Teatro Bar El Vicio, (Madrid 13, colonia Del Carmen, Coyoacán).

