‘Los Simpson’, una serie televisiva que ha unido a tres generaciones

Han pasado ya 30 años desde que la familia Simpson irrumpió en el mundo. El 19 de abril de 1987 aparecieron en forma de cortos animados durante el Show de Tracey Ullman; ese día inició una revolución que trascendería fronteras geográficas y temporales, el nacimiento de una industria valorada en aproximadamente 13 mil millones de dólares.

Los ojos de una fan fueron mutando en los de una especialista en asuntos internacionales. Los Simpson conquistaron la vida de María Cristina Rosas, por lo que la profesora de la UNAM empezó a incorporar la serie en sus programas académicos como referencia de lo importante que es la cultura en la escena internacional, de cómo un producto cultural puede tener una trascendencia internacional tan notable y, lo más importante, para entender el mundo.

“La primera vez que los vi estaba en Estados Unidos. Cuando regresé a México quedé enamorada de su doblaje”, comenta Rosas, autora de Los Simpson: sátira, cultura popular y poder suave (Centro Olof Palme, Australian National University, UNAM, Etcétera y Columbia University School of the Arts, 2017). En cuatro capítulos contextualiza la serie en diferentes ámbitos socioculturales, las trastabillas por las que ha pasado, la repercusión para el ámbito cultural-empresarial, además de entrevistas (que incluye una breve con Matt Groening), realizadas de manera exclusiva para esta investigación.

Sobre el “poder premonitorio” que se ha atribuido a Los Simpson tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, Rosas dice a MILENIO que los guiones y diálogos de la serie son muy cuidados y atemporales, pero a la vez muy actuales: “Cuando le pregunté a Al Jean (productor ejecutivo de la tercera y cuarta temporada de la serie) al respecto, me dijo que fue una mofa de algo que ellos creían sería absurdo”. Una vez más y para sorpresa de los fans, la realidad sobrepasó de manera abrupta a la ficción.

La autora comentó que desde 2005 la Fox le ha pedido a las empresas de doblaje en México que no cambien absolutamente nada en el sentido de lo que se dice en inglés, por lo que se hace una traducción literal, con lo cual la serie ya no está tan tropicalizada. Esta medida se puede traducir en falta de compenetración con los fans: “Es una serie que ha cambiado pero se ha tenido que adaptar a los cambios, no pueden ser los mismos que en 1987. Aunque el mundo va cambiando, ha unido a tres generaciones: los baby boomers, la Generación X y ahora a los millennials”.

El libro será presentado en el Auditorio Pablo González Casanova, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el miércoles a las 9:00. Lo comentarán Álvaro Cueva, Humberto Vélez, Edgardo Bermejo, Óscar González Loyo y Horacio Sandoval.