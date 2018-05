Alianza Francesa y El Chanate unidos por Canto Cardenche

Torreón, Coahuila

Con la colaboración de la Alianza Francesa, institución que prestó parte de sus instalaciones para retomar el trabajo del taller de grabado El Chanate, la carpeta de litografías que se ideó hace un año para rendir homenaje al Canto Cardenche avanza en su construcción.

El artista plástico Norberto Treviño y Maxime Portal, director de la institución, indicaron que esta unión permitirá acelerar la producción, la cual podría exhibirse en las Alianzas Francesas de todo el país.

“En este proyecto están involucrados varias asociaciones civiles como La Ceiba Gráfica, la asociación de Mardonio Carballo y la de Demián Flores, con artistas involucrados de la talla de Gabriel Macotela".

"De la región participan Gustavo Montes, Jesús Soto, Guayo y se gestó esto con la finalidad de apoyar al Recinto del Canto Cardenche”, indicó Treviño.

Las carpetas que se generen estarán disponibles a la venta y los recursos que se generen serán donados al Recinto del Canto Cardenche.



Con la donación del trabajo de los artistas, la carpeta contendrá diez litografías que estarán disponibles a la venta.

“Son diez artistas, el tema es el Canto Cardenche y este año se retomó todo. Trabajarán unos en La Ceiba y se abrió más porque otros estarán en la Ciudad de México y otros aquí".

"Nosotros lo haremos con la primera prensa litográfica que tuvimos en Torreón y Maxime nos hizo el favor de apoyarnos, motivo por el cual se incluye a la Alianza Francesa en la carpeta”, indicó el artista.

Por su parte, Maxime Portal comentó que Gustavo Montes lo puso en contacto con los integrantes de El Chanate.

Al conocer que necesitaban un espacio para continuar con la obra, les facilitó un sitio y les ofreció la posibilidad de exponer el resultado de la obra en las sedes de la Alianza Francesa en México.

Se indicó que las carpetas estarán disponibles a la venta y los recursos que se generen serán donados al Recinto del Canto Cardenche para preservar el patrimonio cultural inmaterial.

El trabajo podría concluir en dos meses más con una producción limitada, menor a 30 carpetas.

“La propuesta no es común. Pertenezco a una red nacional de la Alianza Francesa y muchas veces trabajamos con artistas y cuando Norberto me presentó el proyecto me llamó la atención porque es colectivo y con artistas que se desplazan a un solo lugar".