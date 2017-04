La indiferencia social propicia esclavitud, señala Walter Jay

México

Walter Jay, escritor, editor, psicólogo y actor, habla de la forma en que los tratantes de personas atraen a sus víctimas: “Es sencillo: les solucionan los problemas económicos y son románticos, cumplen con la falta de autoestima de las personas para que se sientan agradecidas y así hagan lo que ellos les pidan para no perder privilegios”.

Se trata del tema de su novela Tres días (De otro modo, 2016), que se desarrolla en un país lleno de corrupción e impunidad, donde el dinero y el poder ocupan el lugar más importante.

¿Por qué una novela sobre la trata de personas?

Es un libro de conciencia; en ningún momento hago una crítica porque mi intención es hacerle ver al lector la realidad que puede vivir una persona que fue engañada para ser explotada sexualmente. Es la historia de una mujer que es víctima de este delito, pero que jamás pierde las esperanzas de que su situación cambie y decide rebelarse contra su opresor.

“La trata de personas es un tema delicado que se manifiesta en la mayoría de los periódicos a nivel nacional, y así fue como me inspiré: por una nota”.

¿Cómo fue el proceso para escribirlo?

Al ver una nota, empecé a escribir a los personajes, pero me metía tanto que decidía dejarlos por un tiempo. No quería hacer una lectura pesada e inentendible. Con el trabajo de campo y documental, decidí retratar la vida de una de las víctimas pero de manera ligera. Y me parece que funcionó porque reflejo su vida y sus emociones sin morbo.

¿Un problema de la sociedad es la falta de autoestima?

Claro, una falta de autoestima colectiva. Si uno no sabe sus derechos, no los exige y, por tanto, pasa por alto las injusticias. Esto no le pasa a Julia, protagonista de la novela, porque aún cree que puede acabar su infierno y lee para no cerrar su perspectiva. Se rebela contra quien le impide tener una vida digna y ahí comienza la trama.

Julia pide auxilio a un policía, pero éste no hace nada. ¿Es una ironía sobre el país?

En la mayoría de los países hay un lazo de complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Es una complicidad de todos: también de la sociedad por la indiferencia con que se acostumbró a vivir, lo que propicia que la esclavitud siga existiendo.