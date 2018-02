En México estamos dolidos: Juan Ramón de la Fuente

Ciudad de México

El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, dijo que la sociedad mexicana está dolida por la situación de violencia, lo que hace un campo propicio para que surja el populismo de izquierda o de derecha".

"Estamos dolidos, es un dolor que no hemos podido procesar, la inseguridad nos tiene traumados no la hemos podido resolver", dijo durante la presentación La Sociedad Dolida el Malestar Ciudadano, en la Feria del Libro de Minería.

Afirmó que el populismo llega cuando la sociedad se siente excluida y dolida."Ya tuvimos a un populista de derecha, Vicente Fox que atrajo muchos votos: el populismo si puede ganar en una lid democrática, son las debilidades de la democracia. En México no estamos exentos de ello, es real".

Sin mencionar por su nombre a ninguno de los candidatos a la Presidencia, De la Fuete dijo que ese populismo llegará al poder.

Agregó que hasta el momento no ve ideas en los contendientes a la Presidencia; "escucho puras descalificaciones y las ansias locas de llegar al poder".

El ex rector no descartó que de aumentar el descontento pueda haber una especie de estallido social, pues "sí hay núcleos de gran inconformidad, la mejor alternativa para iniciar un proceso de recuperación es hablar con la verdad: que nos aclaren qué pasó en Ayotzinapa, en Tlataya, con las denuncias, donde no se procesa a nadie. La verdad a veces es dolorosa pero es necesaria para empezar a sanar".

"El riesgo se acentúa, siempre y cuando la mentira, farsa y encubrimiento se mantenga porque entonces este malestar ciudadano, puede estallar", afirmó.

Agregó que los candidatos "de todos los partidos" no están hablando con la verdad "no me han aclarado nada" y "sólo veo deudos, desaparecidos, viudas".