Cerca de mil personas disfrutaron de Letras en la Mar

Guadalajara

El VIII Encuentro Internacional de Poetas y el Arte Letras en la Mar, tuvo un crecimiento de 30 por ciento en la realización de actividades e invitados, con un impacto de cerca de mil personas que asistieron a diversas actividades gratuitas en las que destaca la de formación de públicos y nuevos escritores, aseguró Alejandro Sánchez, uno de los coordinadores del encuentro al lado de Víktor Boga, que se realizo del 25 al 28 de abril en diversos foros y sedes en Puerto Vallarta.

"Cada vez los poetas extranjeros levantan la mano para venir, Un lugar como Puerto Vallarta que inspira y llena de entusiasmo y que está de fiesta por su centenario. En esta ocasión algunos de los invitados visitaron los reclusorios varonil y femenil y se llegó a más planteles educativos de preparatoria y secundaria, sin contar los talleres que tuvimos de escritura creativa y poesía", comentó Sánchez.

Francisco Hernández, poeta a quien se le distinguió con el Caracol de Plata dijo sentirse muy emocionado y destacó que "el Festival resulto muy agradable, no solo por lo que significa estar cerca del mar. Entre la convivencia que se dio con los poetas, me parece maravilloso que se haya efectuado una lectura de poemas abordo de un yate. Este tipo de encuentros como el que organiza la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega de la Universidad de Guadalajara (UdeG) siempre son necesarios". El escritor dijo estar satisfecho con la reciente publicación de su obra reunida en dos tomos por parte del Fondo de Cultura Económica (FCE) que se titula En grado de tentativa y compartió que actualmente trabaja en la creación de poemas sueltos acerca de lo que acontece y lo que imagina. "Me llena de orgullo saber que El Caracol de Plata lo han recibido grandes poetas y al dármelo a mí me hicieron sentir que ya formo parte de esta familia", refiriéndose a autores como José Emilio Pacheco, seguido con Caracol de plata a: Juan Germán, Fernando del Paso, Coral Bracho, Raúl Renán, Emilio Coco, George de Rivas y Marco Antonio Campos.

Bernard Pozier, quien realiza una antología de versos de cerca de cien poetas de Québec del siglo XIX al XX, destacó que le entusiasma pensar que Vallarta pueda encaminarse a ser la capital poética de América, si el festival continua creciendo.

Patrick Quillier, poeta francés, quien prepara el poemario En una sola ola, dijo: "Me gusto mucho la presencia de poetas vallartenses, me parece que es fundamental este intercambio".

Santiago Vizcaíno, procedente de Ecuador, comentó que se creó una relación entrañable entre los participantes". Por su parte Eduardo Langagne, quien en los úlitmos años se ha dedicado a traducir la primera novela y varios cuentos de Machado de Asís señaló que "todo encuentro es de admirarse porque implica una organización que no es sencilla. En este encuentro uno viene a compartir la poesía con gente muy distinta, no solo poetas. Hay una gran comunidad atenta a la poesía, que le interesa, que le gusta, que la práctica no con el ritmo de un escritor y eso permite que uno simplemente coteje la recepción de su material". Anunció que el Estado de México recién editó una antología No todas las cosas, que integran escritos pertenecientes a 30 años de trayectoria.

Dante Medina, comentó estar agradecido con la invitación al encuentro, señaló que los últimos días han sido de júbilo ya que la semana pasada en su natal Jilotlán de los Dolores, develaron una placa en la casa en donde nació y le rindieron un homenaje y anunció que a partir de mayo se presenta en España el primer volumen de sus obras completas que incluye cuentos. "Me siento muy feliz porque un escritor necesita siempre estar presente con sus lectores a través del libro. Es como mandar una carta y tener a alguien que pueda leerla".

Al poeta Jorge Humberto Chávez, le llamó la atención la relación que se pudo entablar con jóvenes "de una forma muy horizontal". Anunció que prepara una reedición más de la antología El libro de los poemas que incluye autores como Edgar Rincón y Joaquín Cosío.

Otros autores que estuvieron presentes en Letras en la Mar fueron Luis Alberto Navarro, Myriam Moscona, Álvaro Luquín, Ricardo Bellveser, Antonio Rodríguez Jiménez quien es colaborador de MILENIO JALISCO, Alberto Romandía Peñaflor, Francisco Quezada, Kyliel Casillas, Juan Manuel Sarabia, Eduardo Gómez Encarnación, Gabriel Ruiz Mercado, Mariana Rodríguez, Juan Manuel Gómez, Biviana Curiel, y AB Cronos.

SRN