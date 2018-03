Celebrarán 60 años de Letras Hispánicas en el Tec

Monterrey

En el marco del 60 aniversario de la Licenciatura en Letras Hispánicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Escuela de Humanidades en Educación en conjunto con la Cátedra Alfonso Reyes realizarán el Congreso Internacional México Transatlántico 2018.

El evento se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo y tendrá como inauguración la conferencia magistral "México antes de México", que se realizará el primer día del Congreso en el auditorio Luis Elizondo, a las 13:00.

Esta conferencia magistral se compondrá de la ponencia de Eduardo Matos Moctezuma, quien dictará "El Templo Mayor de Tenochtitlán: mirada retrospectiva", mientras que David Carrasco presentará "Quetzatcoatl and the Irony of Empire".

La celebración de la Escuela de Humanidades y Educación se realiza en colaboración con el Proyecto Transatlántico de Brown University.

"En un entorno sobre el que se cierne la amenaza del aislamiento y el cierre de fronteras, este congreso propone reflexionar, desde el arte y la literatura, acerca de los desplazamientos que han enriquecido y configurado el mundo actual", informa el Tec de Monterrey.

Entre los temas que se abordarán durante el congreso se encuentran los de cartografías culturales, desplazamientos y migraciones; transculturación, hibridez y apropiaciones; exilios, retornos, transtierros; marginalidades y transgresiones; género; futuros factuales y mundos posibles; humanidades digitales y voces emergentes.

Además, se tocarán ejes temáticos como la nueva cartografía mexicana, los novelistas ingleses y franceses en México, así como las lenguas indígenas y el español en México, además de editoriales y revistas independientes en nuestro país.

Durante el Congreso Transatlántico se llevarán a cabo 37 mesas , empezando con "Nuevas Humanidades: nuevos diálogos".

Mientras tanto, el 21 de marzo iniciará con la mesa 5: Relaciones Culturales y Artísticas entre México y Estados Unidos, en la que participan, de la UNAM, Dafne Cruz Porchini y Claudia Garay Molina.

El tercer día de congreso se inaugurará con la mesa "Culturas económicas alternativas", con la participación de Javier Serrano y Eva Rivas, así como Omar Zermeño y David Soasti, ambas ternas del Tec de Monterrey, entre otros ponentes.

El programa completo puede ser revisado en la página www.cimexicotransatlantico.org