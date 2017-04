Territorio Leonora, homenaje de Gibrán Bazán a la artista

México

Un cuadro casi completo de la inglesa que llegó a México para crear una obra “mágica” fue plasmado en Territorio Leonora, documental del cineasta Gibrán Bazán, quien rinde homenaje a la pintora surrealista por los 100 años del nacimiento de Carrington.

En el trabajo, que detalla como en una pintura los objetos y sitios en los que Leonora Carrington “creó su obra y universo, buscó retratar más al ser humano, su cotidianeidad”, explicó Bazán en entrevista para MILENIO.

“Por eso se llama Territorio Leonora: porque vivió no en México, sino en unas 40 cuadras de las colonias Roma y Condesa, que fueron su enclave. Me enfoco en lo que le gustaba, en su rutina diaria, en su universo personal que construyó en la cocina y en todo lo que enriquecía su mundo”, aseguró el también periodista.

“Entramos a su casa porque Pablo (su hijo) lo permitió de manera generosa y tuvimos acceso a sus objetos; incluso la actriz Adriana Cardeña —quien representó a la pintora en el documental— tuvo la oportunidad de usar su ropa y cosas personales. Encontramos incluso un cenicero con un cigarrillo de Leonora”, añadió.

Las pinceladas de la personalidad de Leonora, actitudes, gustos y hasta anécdotas de su mal humor lo aportan voces cercanas a la artista o a su obra, como es el caso de su hijo Pablo Weisz Carrington, la crítica de arte Angélica Abelleyra, los pintores Noé Katz y Leonardo Nierman, así como el psicoanalista José Rosovsky, entre otros personajes.

Bazán también comentó que este documental, que puede verse en YouTube, lo hizo con “el corazón” y para homenajear a su amiga, a esa mujer que lo acompañó en una etapa vulnerable de su vida, toda vez que él enviudó y debió educar solo a su hijo.

El andar

La historia anterior, con la que inicia este trabajo e ilustrada con viñetas de Martha Delgado, muestran a la vecina, a la amiga Leonora, quien regalaba frutas al pequeño hijo de Bazán porque ella decía: “A los niños debemos darles frutas, no dulces, para que aprecien los regalos que da la naturaleza”.

El cineasta decidió que el documental no fuera comercializado: “A ella la quise mucho; me dio consejos de cómo educar a mi hijo, y no se debe lucrar con los homenajes a los amigos”.

Otro de los aspectos originales de la cinta es la forma en la que se presentó a los entrevistados. Ellos salen siempre en avance, “para mostrar el andar de Leonora por la ciudad y el parque México; ella caminaba mucho por esos sitios de este país, que se convirtió en su primer hogar, porque aquí pasó 60 años de su vida”, a pesar de que siempre añoró su patria.

Carrington nació en Inglaterra, en 1917. En 1937 conoció a Max Ernst, con quien viajó a París y quien le presentó a los surrealistas. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial se marchó a España y Portugal, donde conoció a Renato Leduc, con quien se casó. Hacia 1942 llegaron a México pero se divorciaron. Poco después contrajo nupcias con Emerico Weisz, padre de sus hijos Pablo y Gabriel.

Leonora dejó México tras el terremoto de 1985, pero regresó al país, donde murió en 2011.