Alistan mágica retrospectiva de Leonora Carrington

México

El Museo de Arte Moderno (MAM) prepara una gran exposición retrospectiva de Leonora Carrington, considerada una de las leyendas del surrealismo, a partir del 21 de abril.

Leonora Carrington. Cuentos mágicos integrará las manifestaciones artísticas abordadas por la creadora, una pintora muy versátil, que lo mismo hizo dibujos que tapices, y que experimentó con el teatro y con la literatura, dice a MILENIO la directora del MAM, Sylvia Navarrete.

La muestra, que presentará más de 200 obras, abordará los 60 años de carrera de Carrington. La intención es que sea un recorrido por toda su producción artística, desde que tenía 12 años de edad hasta su muerte.

Navarrete comenta a MILENIO que se le dedicarán dos salas del MAM; en la muestra destacarán el mural El mundo mágico de los mayas, que la artista hizo para el Museo Nacional de Antropología, ya que este recinto lo prestará para su exhibición, junto con todos los dibujos preparatorios.

“Llevamos dos años trabajando en la planeación, considerando que desde 1995 no ha habido una gran exposición de Leonora Carrington. Nosotros decidimos hacer esta exhibición ya que las nuevas generaciones no conocen a la artista”, expresa Navarrete.

La muestra subrayará el vínculo entre la Carrington pintora, escritora y lectora; de ahí que se haya decidido mostrar sus obras y sus escritos donde se percibe la estrecha relación entre la pintura, la literatura y la filosofía.

“Presentaremos cartas que no se habían exhibido: son misivas de amor que le envió a Renato Leduc, y que demuestran que era una mujer muy apasionada, muy sensual. Erróneamente se dice que su matrimonio con él fue por conveniencia; no es cierto, esos textos nos dicen que estuvo profundamente enamorada de él, poeta y diplomático, con quien se casó y se vino a vivir a México en 1943”, explica Navarrete.

Se incluirán obras poco vistas que vienen de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, detalla la experta: “Es una exposición internacional; presentaremos las creaciones que realizó desde sus inicios, hacia los años 30 en Europa, en el sur de Francia con Marx Ernst; luego se mostrará la obra de su madurez, cuando se fue a Nueva York asustada porque sus hijos habían participado en el movimiento estudiantil de 1968. Allá vivió por tres años. Conseguimos los cuadros que pintó en ese momento y que son diferentes a lo que ella hacía regularmente”.

Así, lo que se verá “es una mujer extraordinaria, fuera de lo común, bastante alucinada, pero al mismo tiempo con mucho sentido común, con los pies en la tierra”, enfatiza la directora del MAM.

Desbordante

Stefan Ban-raay, cocurador de la exposición junto con Tere Arcq, relata su acercamiento a Carrington de 2007 al 2011: “Estuve con ella todos los días algunas semanas. Como no le gustaban los periodistas y yo no llevaba nada para anotar, apenas yo llegaba al hotel, de inmediato me ponía a escribir todo lo que me compartía de su mundo maravilloso”, recuerda.

Feliz por lo logrado, el cocurador afirma que es “la primera exposición en el mundo que nos permite la posibilidad de explorar los aspectos y las diversas facetas de Leonora Carrington”.

El público que asista a la muestra podrá admirar el Autorretrato de la artista, que pertenece al Museo de Arte Moderno de Nueva York, y

que pintó Carrington entre 1937 y 1938. En este óleo se le aprecia desbordante: fueron los años en que estuvo profundamente enamorada de Marx Ernst.

Asimismo, agrega Ban-raay, se prepara el estreno en México de una obra de teatro para la cual la artista realizó bocetos y dibujos del vestuario. Es una de sus facetas desconocidas.

Hoy Lidia Camacho, directora del INBA, dará a conocer más detalles de la exposición, de la que se editara un libro, en el que se dan cita 45 voces de personas muy cercanas a Leonora Carrington.