Padura habla del “para qué hacer una novela”

Guadalajara

Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, autor de decenas de libros, entre ellos los de la serie de Mario Conde, está de visita en Guadalajara por invitación de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara. Ayer terminó un taller en el que habló sobre la relación entre Cine y Literatura y hoy impartirá la conferencia Para qué escribir una novela a las 18:00 horas en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en Juárez 975.

En los pasillos de la sede de dicha cátedra, comenta que la invitación le ha caído muy bien. “Que una cátedra así te invite a dar un curso es un reconocimiento y un reto. El reto es que por aquí han pasado grandes nombres de la literatura, de las humanidades y de las ciencias. Cuando se me planteó la posibilidad de venir, como he estado relacionado con el cine últimamente al lado de mi esposa Lucía López Coll, escribiendo guiones para las cuatro películas de la serie Las cuatro estaciones, Regreso a Ítaca, y varios capítulos de Siete días en La Habana, me dije... Haremos un intento de esbozar cómo desde la literatura se ve el cine y cómo son esas amistades peligrosas que surgen entre el cine y la literatura”.



Padura comentó que hay una gran diferencia entre escribir para cine y escribir para teatro: “Me gusta escribir guiones pero no me creo capaz de escribir teatro. Tendría que aprender una técnica de escritura que no domino, mi expresión fundamental está en la novela, escribo demasiado, periodismo, ensayos, cuentos… tengo mucho trabajo de escritura y no me atrevería con el teatro. Dijo que el tema de su conferencia tiene que ver con el hecho mismo de la necesidad de cuáles son las intenciones del escritor a la hora de escribir un libro. En lo que preparé hago un estudio y hago el recuento de varios autores y novelas que están marcadas por esa intencionalidad que tienen un para qué. Yo mismo cuando voy a comenzar un libro, me pregunto para qué, antes del cómo. Esa pregunta esta siempre en el fondo de toda obra literaria”, subraya y agrega que ahora mismo está muy al principio de escribir una novela más: “Tan al principio que la estoy pensando, estoy tratando de ver personajes e historias posibles, tengo varios proyectos pero fundamentalmente lo que más me preocupa es esa novela, redondear una primera idea en mi mente, ya sé para qué la voy a escribir ahora tengo que pensar como lo haré”.



Respecto a su novela La transparencia del tiempo, precisa que “al ser una novela que se desarrolla fundamentalmente en Cuba en el año 2014, pero que tiene una línea temporal que se va moviendo en el pasado y recorre varios siglos”.



El autor rememora que en la parte histórica tuvo “que hacer una investigación bastante exhaustiva alrededor de la historia de estas vírgenes negras que tienen un valor cultural, histórico, artístico, místico muy importante, muy peculiar y hacer ese recorrido a través de distintos lugares, distintas biografías, distintas épocas; por lo que por supuesto, me tuve que ambientar en cada uno de esos momentos. Esta historia complementa la saga de Mario Conde, en el sentido que en este libro Conde es varios años más viejo que en la anterior novela; Hereje, por ejemplo ocurre en la historia del presente en el año del 2008; aquí saltamos en el 2014, va a cumplir 60 años y tiene una relación compleja con la edad y con lo que físicamente esto puede significar incluso mentalmente; y tiene una relación también complicada con los que le rodean, con la vida cubana de su entorno que ha cambiado en estos años”. La entrada a la conferencia de hoy es libre. Mayor información en www.jcortazar.udg.mx

DKGM