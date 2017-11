Canadá celebra a Leonard Cohen a un año de su partida

Toronto

Canadá y especialmente Montreal conmemoraron hoy el primer aniversario de la muerte del cantante y poeta Leonard Cohen, uno de los cantautores más respetados de la historia del país, con conciertos, exposiciones y recitales improvisados.

Cohen murió el 7 de noviembre de 2016 en Los Ángeles (Estados Unidos), la ciudad donde pasó la última parte de su vida. Pero el artista dejó claro a su familia que cualquier conmemoración pública que se realizara, se produjera en Montreal, la ciudad en que nació hace hoy 83 años.

En la noche del lunes, casi 16 mil personas asistieron en Montreal al concierto Tower of Song, organizado en honor al cantante por su hijo, Adam Cohen, y en el que participaron destacados artistas internacionales y canadienses como Sting, Elvis Costello, Feist, K.D. Lang, Lana del Rey, Ron Sexsmith o Jeremiah Fraites.

Al concierto, que se inició con la interpretación de Sting de “Dance Me to the End of Love” y terminó con Adam Cohen cantando la primera canción de su padre que aprendió, “Coming Back to You”, también asistió el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire.

Sobre el escenario, y coronados por una imagen de Cohen mirando a la multitud desde una ventana, el matrimonio Trudeau reveló que en su boda, el primer baile de la pareja fue con la música de “I’m Your Man”, del artista de Montreal.

“Leonard fue un canadiense extraordinario pero un gigante de Montreal”, declaró Jutin Trudeau mientras que su esposa dijo que Cohen era “el gran caballero carismático” que los sedujo.





Cartel del concierto conmemorativo (Especial)

El concierto, que retransmite hoy a todo el país la radiotelevisión pública canadiense, CBC, fue uno de los eventos con los que los canadienses, y miles de sus seguidores en todo el mundo, celebran la vida de Cohen en el primer aniversario de su muerte.

La propia CBC desvelará el jueves una aplicación para dispositivos móviles que coloca en un mapa “el Montreal de Cohen” que permitirá a los usuarios visitar los vecindarios de la ciudad que inspiraron al artista, desde los cafés en los que escribió sus primeros poemas al Parque de Portugal, a las puertas de su hogar.

El tour virtual se une a los que han realizado en los últimos días in situcentenares de personas que forman parte de la comunidad de internet leonardcohenforum.com y que han estado recorriendo los lugares de Montreal más significativos en la vida de Cohen, desde la sinagoga de su familia hasta su panadería preferida.

Otro ejemplo es el aeropuerto de Montreal, que ha colgado sobre las letras que adornan su edificio principal el clásico sombrero que caracterizó durante años la imagen del artista.

Montreal también conmemora a Cohen con dos murales pintados en edificios de la ciudad



Y mañana miércoles, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Montreal, inaugura la exposición Leonard Cohen: A Crack in Everything, que incluye obras de arte visual, realidad virtual, instalaciones, actuaciones, música y escritura de artistas locales e internacionales que se han inspirado en el cantautor.

Aunque la exposición es parte de las actividades que conmemoran la vida de Cohen, el director del MAC, John Zeppetelli, señaló que fue planificada antes de su muerte y que el museo “pidió la aprobación de Leonard Cohen, que estuvo encantado con el proyecto y el ángulo” que le propusieron.

“Dada su reciente muerte, nuestra exposición ha cobrado un nuevo significado. También se ha convertido en un tributo a esta estrella mundial", añadió Zeppetelli en la presentación de la muestra.

Montreal también está conmemorando a Cohen con dos inmensos murales pintados con el rostro del artista en edificios de la ciudad, así como con eventos poéticos.

El concierto organizado por Adam Cohen no es el último en la conmemoración de Leonard. En los próximos meses están previstos otros cinco conciertos con sus canciones.

Y el jueves, los ciudadanos de Montreal han sido invitados por la empresa de transporte público para participar en un karaoke multitudinario en la estación de metro de Place-des-Arts en honor de uno de los artistas más universales y queridos de la ciudad canadiense.





La tumba de Leonard en Montreal (Bernard Brault)

