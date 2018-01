Bernstein protagoniza los festejos musicales de 2018

México

Para Leonard Bernstein, cuyo centenario de nacimiento será el próximo 25 de agosto, la música era todo. “No puedo vivir un día sin escuchar música, sin tocarla, estudiarla o pensar en ella”, dijo en una ocasión. También estaba convencido de su papel social cuando afirmó: “Esta será nuestra respuesta a la violencia: hacer música con mayor intensidad , con más hermosura, con más devoción que nunca”.

La fiesta conmemorativa arrancó desde el año pasado con el ambicioso programa Leonard Bernstein at 100, definido por sus organizadores como “una celebración global de dos años de la vida y la carrera del gigante cultural del siglo XX con más de 2 mil eventos en seis continentes, que inició en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 22 de septiembre de 2017”.

Otras celebraciones para este año incluyen el bicentenario de nacimiento del compositor Charles Gounod, el 17 de junio. El autor de óperas como Romeo y Julieta y La reina de Saba declaró alguna vez que “las ideas musicales surgen en mi mente como un vuelo de mariposas y todo lo que tengo que hacer es alargar mi mano para atraparlas”. También se recordará el bicentenario de nacimiento de Stefano Golinelli, nacido el 26 de octubre de 1818, compositor sobre todo de obras maestras para piano.

El 15 de junio se conmemorarán los 175 años del nacimiento del pianista y compositor noruego Edvard Grieg, recordado por obras como Concierto para piano en la menor y Peer Gynt, quien alguna vez declaró sobre su intención como creador: “Artistas como Bach y Beethoven erigieron iglesias y templos. Yo solo quería construir moradas para que los hombres pudieran sentirse felices y en casa”.

A 150 años de su nacimiento, el 26 de enero será buena ocasión para revalorar la obra del compositor, violinista mexicano y director de orquesta Juventino Rosas, quien falleció a los 26 años. Por cierto, para pagar sus deudas, tuvo que vender en 45 pesos los derechos de su composición más exitosa, el vals “Sobre las olas”.

Mejor fortuna tuvo Gioachino Rossini, quien será recordado a 150 años de su muerte, pues el autor de óperas tan célebres como El barbero de Sevilla y Guillermo Tell pudo retirarse muy joven para disfrutar los placeres de la vida, sobre todo la comida. “Todos trabajamos por tres cosas: la fama, el oro y el placer. Tengo fama, no necesito oro y los placeres de antaño me aburren”, diría el sibarita.

En 1918 el mundo recibió a dos grandes violinistas: el 24 de julio al estadunidense Ruggiero Ricci y el 22 de septiembre al polaco Henryk Szeryng, naturalizado mexicano en 1946. “Un buen intérprete —afirmó el primero— puede tomar una pieza de mala música y hacerla sonar bastante decente, mientras que un mal intérprete puede tocar buena música y hacerla sonar de mal gusto”.

El autor de la célebre frase “la música es el silencio entre las notas”, también afirmó que “el arte es la más hermosa de todas las mentiras”. Nos referimos al compositor francés Claude Debussy, representante del impresionismo musical, cuyo centenario de muerte será recordado el 25 de marzo con diversos conciertos alrededor del mundo.

El 20 de noviembre cumplirá 500 años de desaparecido Pierre de la Rue, también conocido como Piercho de Vico o Petrus Platensis, compositor y cantor franco-flamenco del Renacimiento. Destacó como uno de los músicos más influyentes de la polifonía en los Países Bajos.

Sonidos extraños, jazz, blues y yuxtaposiciones

Alguna vez la revista Variety definió a Juan García Esquivel, cuyo centenario de nacimiento se recordará el 20 de enero, en estos términos: “Alcanza una nueva disonancia con sonidos extraños, yuxtaposiciones inusuales de sonidos instrumentales o vocales y cambios rápidos en tiempo, volumen y ambiente”.

Tres grandes pianistas de jazz serán homenajeados a un siglo de su fallecimiento: Marian McPartland, Hank Jones y Jimmy Rowles, los días 20 de marzo, 31 de julio y 19 de agosto, respectivamente. El 4 de septiembre será el turno del trompetista, compositor y líder de orquesta Gerald Wilson, el 6 de marzo del trompetista Howard McGhee y el 5 de octubre del contrabajista Jimmy Blanton.

Los cantantes Pearl Bailey y Joe Williams serán recordados en su centenario el 29 de marzo y el 12 de diciembre, respectivamente, mientras que el baterista Panama Francis será celebrado el 21 de diciembre. El 14 de septiembre se recordarán los cien años de nacimiento del contrabajista Israel Cachao López, el 27 de enero los del cantante y guitarrista de blues Elmore James y el 19 de diciembre los del pianista bluesero Professor Longhair.