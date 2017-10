Celebran el legado de Violeta Parra

México

La celebración del centenario de nacimiento de Violeta Parra, a quien el poeta Gonzalo Rojas ha llamado “la estrella mayor de Chile”, pone de relieve “la importancia de la figura de la cantante, compositora, poeta, artista plástica e impulsora del folclor, no únicamente en Chile, sino en el mundo”.

Habla Cecilia García-Huidobro, directora del Museo Violeta Parra. En entrevista telefónica, quien fuera agregada cultural de su país en México, dice que “es impresionante la cantidad de homenajes que se llevan a cabo en Ucrania, Pompeya, Guatemala, Tucumán, por decir algunos lugares. Ha tenido que pasar un siglo para darnos cuenta de que Violeta Parra es una figura universal del arte y la cultura”.

Autora de canciones latinoamericanas emblemáticas, como “Gracias a la vida”, “Volver a los 17”, “Run Run se fue pa’l norte” y “Qué he sacado con quererte”, la artista plástica e impulsora del folclor chileno se suicidó a los 49 años el 5 de febrero de 1967. Hermana del poeta Nicanor Parra, dejó un legado que, como diría José María Arguedas, radica en “haber transformado una categoría segregante, como es el folclor, en una unificante, como es el arte”.

Filósofa, estudiosa de la literatura latinoamericana, García-Huidobro afirma que el centenario permite aproximarse a Parra “como una figura integral, con una creatividad a toda prueba. No podía nunca dejar de crear. Fue una creadora musical enorme, una poeta eximia, cuyos textos son casi como un guiño al Siglo de Oro español. Además fue una investigadora y recopiladora del folclor que salió a los pueblos a escuchar lo que los cantores campesinos tenían qué decir. Artista visual espectacular, fue reconocida por los curadores del Museo del Louvre, reconocimiento que ningún latinoamericano había alcanzado”.

¿Qué le dice la escritura de Violeta Parra?

Su poesía me emociona muchísimo, creo que ella logra pasar por el corazón todo lo que expresa en palabras. Primero llega al corazón y después al intelecto. Por eso ahora la gente la está leyendo, la está escuchando, la está estudiando. Y aunque hay muy poca obra seria y sistemática sobre su trabajo, no hay nadie que no la conozca. Todos han escuchado algo, todos han leído algo, todos se han emocionado con ella. Yo diría que, como su principal característica, logró llegar al corazón de la gente con la música, con la palabra.

¿Qué importancia tiene que una figura de la música popular alcance tal magnitud?

Creó su obra desde la genialidad y eso se le reconoce porque tiene un carácter de universalidad. Su obra trasciende el tiempo y el espacio. Su obra siempre será reconocida porque habla desde la genialidad.

¿Cómo surge el Museo Violeta Parra?

Es un museo pequeño que está por cumplir dos años. Es la concreción de un anhelo de sus hijos, Isabel y Ángel, que tenían claro que iban a donar al pueblo toda la obra que tenían de su madre, así como piezas que estaban diseminadas por el mundo y fueron recuperadas. Establecer el museo fue un proceso largo y arduo, pero finalmente en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se destinaron los fondos y se fundó en el segundo periodo.

¿Cuál es su tarea?

Nuestra misión es difundir, por supuesto, la obra de Violeta Parra, pero también ofrecer un lugar de encuentro para la cultura de nuestros días, no únicamente en referencia a la música, sino a las artes en general, la academia, la investigación, etcétera. La idea es que siga creciendo con el tiempo. Por ejemplo, estamos en la formación del Archivo Violeta Parra. Hasta la fecha, el museo ha tenido más de 160 mil visitas, lo que es mucho para este país. La gente califica al museo como la casa de Violeta Parra.

¿Qué actividades habrá el día del centenario?

Será el día de la música y los músicos chilenos, porque este día se les celebra en su honor. Habrá actividades en todo Chile. Específicamente en el museo inauguraremos una nueva sala, en la que se podrá ver un cuadro de la artista que recién adquirimos. En la tarde habrá un concierto en el Palacio de la Moneda, donde, desde los balcones, distintos músicos y familiares van a cantar a Violeta Parra. Todo el país va a ser un carnaval: nos ha costado mucho llevar un registro de todo lo que se ha organizado. Por decirle: todas las escuelas y universidades se han sumado a la celebración.

¿Qué recibimiento ha tenido el libro “Violeta Parra, después de vivir un siglo”?

El libro, que puede descargarse gratuitamente en el sitio del museo, ha tenido gran acogida. La gente se emociona con la lectura del libro, siempre hay una palabra de agradecimiento.