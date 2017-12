Pintar para comunicar, la vida del 'Máscara'

Torreón, Coahuila

Como diseñador gráfico es capaz de expresar emociones, complacer un cliente y realizar lo que más le gusta como forma de ganarse la vida, pero sobre todo, el diseño es una herramienta con la que puede mezclar su trabajo con el arte.

Sin considerarse como un artista, Luis Sergio Rangel, mejor conocido en el ámbito urbano como "Máscara", expresa la habilidad del diseño adquirida con años de estudio y al paso del tiempo fue inclinándose desde la serigrafía comercial hacia trabajos más artísticos en murales, más cerca del arte.

“Amo lo que me guste pero yo mismo lo busqué. No he trabajado en una empresa no por rebelde, sino que sabía que mi lugar estaba afuera para construir este camino".





"El arte y el diseño tienen mucho que ver pero la gente se confunde y llega a creer que son casi lo mismo, sin embargo, se pueden usar recursos del arte para diseñar, y aprovechar recursos del diseño para hacer arte".

El diseñador gráfico, pintor y emprendedor de una agencia de diseño y un taller de serigrafía, llegó a La Laguna hace más de 15 años desde Durango capital con la idea fija de adentrarse al mundo del saber y decidió hacerlo en La Laguna por la Universidad Iberoamericana.

Luego en la misma casa de estudios pero en la Ciudad de México, una maestría en Semiótica con la que desarrolló un estilo creativo dirigido a plasmar mediante la pintura y las formas sus trabajos artísticos.

Mientras pinta un mural de diferentes rostros laguneros en el Paseo Morelos de Torreón sobre un andamio a más de siete metros de altura, el “Máscara” mueve su pincel delineando la figura de un joven, mientras, relata que siempre busca comunicar algo mediante la exposición de un conjunto de signos y símbolos sobre cualquier superficie o plataforma.





“Las características físicas de la gente me ayudan a plasmar la idea como lo son su rostro y algo de su vestimenta, son símbolos que la gente lee. El 90 por ciento de las cosas que yo pinto va implicada la semiótica, es decir, comunicar algo mediante ciertos signos o símbolos expresiones que la gente identifica y se relaciona”.

Considera que sigue sin valorarse el trabajo de un especialista en gráficos tanto impresos como con serigrafía, además de los creadores de logotipos y marcas para empresas, pero con parte de culpa hacia los diseñadores que no saben cuánto cuesta su trabajo.

“A diferencia del arte, donde la mayoría de las veces los trabajos que se hacen son por gusto propio del artista, el diseño cumple con una expectativa de comunicación para la gente y para un cliente, pero esta labor no es valorada ya que se piensa que lo hacemos por hobby, que estudiamos años y diseñamos o pintamos por gusto, y además daremos barato nuestro trabajo”, aseveró Luis Sergio.

"El arte y el diseño tienen mucho que ver pero la gente se confunde y llega a creer que son casi lo mismo, sin embargo, se pueden usar recursos del arte para diseñar".



Ha sido docente en diferentes universidades en la región, así como en la Academia de San Carlos en la CDMX y en Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CoNaCultA), además ha sido tallerista en varios estados del país como el proyecto presentado en el Festival Cervantino de Guanajuato, donde encabezó un equipo de talleristas para impartir clase en colonias populares y presentar conferencias sobre el arte urbano, del cual el Máscara es un especialista.

“Amo lo que me guste pero yo mismo lo busqué. No he trabajado en una empresa no por rebelde, sino que sabía que mi lugar estaba afuera para construir este camino de aplicar el diseño con la pintura y he visto que hay mucho campo de trabajo”.

Indica que la pintura le ha servido, tanto para comunicar y hacer lo que le gusta, como para ser su fuente de ingresos, ya que empezó a realizar murales desde 2006 y ha pintado en ciudades como la CDMX, Durango, Culiacán y Mazatlán.

¿Qué les puedes decir a los jóvenes que estudian el diseño gráfico o industrial y que pretenden desarrollarse profesionalmente?

Que hay que trabajar diferente ante tanta competencia. Desde mi punto de vista, la diferencia entre un buen y un mal diseñador está en el bagaje cultural que se tenga.

Aquel diseñador que destaca es quien tiene amplia su biblioteca visual y cultural obtenida por la lectura, no sólo la de internet, pues están los de siempre, sino en un libro en el que veas diferentes autores referentes poco conocidos pero con la misma o mejor calidad.



dcr