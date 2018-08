Agencia Notimex

Durante 17 años, el fotógrafo submarino mexicano Erick Higuera ha captado las imágenes más sorprendentes de la vida marina en México y otras regiones del mundo.

“He pasado horas sumergido en el fondo del mar y en el mismo punto, esperando a que suceda algo, a que el animal aparezca o haga lo que yo quiero para que pueda ser un gran momento. Todo esto sólo se logra con paciencia”, relató Higuera.

Te recomendamos: UNAM se suma a estrategia contra el arribo del sargazo

Para filmar los cardúmenes del tiburón martillo, por ejemplo, nos dice que se requiere que haya mucha corriente en el mar, pues entre más fuerte sea, las probabilidades de encontrar un buen cardúmen son altas. Sin embargo, hay que nadar en contracorriente para llegar al punto en donde estarán, y eso es muy complicado”, explicó.



En 1997, Erick Higuera se desempeñó como instructor de buceo y guía submarino. Asegura que para tener un mejor desempeño en las actividades de este deporte extremo, como le llaman algunos, requiere de una buena alimentación y condición física.

En 2001 fue la primera vez que tomó una cámara para captar imágenes de la fauna marina. Desde entonces, ha colaborado en diversas investigaciones científicas y ha participado en infinidad de programas de televisión. Los más recientes fueron las temporadas 1 y 2 de la serie Islas de México, de Canal Once.

Erick Higuera también es biólogo marino de profesión y gracias a esto, guarda un profundo conocimiento de los ecosistemas marinos y las dinámicas de sus poblaciones.

Desde que era niño, los tiburones llamaban la atención del buzo. También ha tenido el privilegio de captarlos, sobre todo cuando se forman los comeríos o cardúmenes de alguna presa, pues dichos eventos de frenesí alimenticio son de mucha adrenalina.

Pero las ballenas jorobadas son los animales que más impresionan a Erick: “He tenido la fortuna de pasar un tiempo, incluso más de lo esperado, con una ballena jorobada mamá al lado de su cría. Durante dos meses atestigüé cómo crecía el ballenato, cómo iba ganando peso y cómo se familiarizaba con nosotros”.



La ballena sigue siendo, en su opinión, la criatura más sorprendente del océano: “Verla me deja sin palabras y con la boca abierta. Llega el momento en que se te olvida que traes una cámara en la mano y que tienes que grabarla o tomar fotos. Me ha sucedido que estoy a un metro de distancia de ellas, y me paralizo de la impresión aunque ya sume mucha experiencia”.

También señala que en las expediciones se corren riesgos, pero que si ocurren catástrofes, generalmente es por un descuido del buzo, por aventurarse a acercarse demasiado al animal o sus presas”, insiste.

“Si en los frenesís alimenticios de los tiburones no pones atención, te enfocas en un solo individuo y no en todo el conjunto, puede ocurrir un grave accidente”.



El fundador y CEO de KeepBajaBlue (Conservation and Ocean Awareness), aclaró que el ser humano no forma parte del menú del tiburón, pues éste lo ve como competidor o depredador hambriento que desea tomar parte de la carnada.

Te recomendamos: Así fue como robaron un tiburón en un acuario de Texas

“Pero si ésta se acerca a mí y yo no me muevo, por supuesto que el tiburón me va a golpear. Una vez me sucedió y a puñetazos, empujones y golpes con la cámara, me lo tuve que quitar de encima. Pero no es que el tiburón te esté atacando, sólo quieren su comida”.



En la segunda temporada de Paisajes de México, de Canal Once, Erick Higuera captó imágenes del Parque Nacional Arrecife Alacranes y del archipiélago Espíritu Santo.

Erick Higuera ha explorado las aguas del Golfo de California, la isla de Guadalupe, el archipiélago de Revillagigedo (también conocido como Islas Socorro) y la costa del Pacífico de la península de Baja California. También es cineasta y conservacionista submarino mexicano con múltiples galardones.

Sus imágenes han cosechado reconocimiento mundial, incluidos numerosos premios de películas submarinas. Parte de su trabajo ha aparecido en varios documentales, también en Discovery Channel, Shark Week, BBC, Shark BBC, BBC Blue Planet II, National Geographic y Canal Once.



Finalmente, destacó que México es uno de los mejores países para bucear del mundo, pues la mayor parte de su territorio es marino.

AG













​

​

​

​

​

​

​

​