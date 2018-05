La muerte de Lady Di, ¿accidente o conspiración?

Ciudad de México

El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana de Gales y su entonces novio, el magnate egipcio Dodi Al-Fayed, murieron tras un aparatoso choque en un puente de París. A pesar de que el dictamen oficial habla de un accidente, aún flotan en el aire teorías sobre las verdaderas causas de la muerte de 'Lady Di'.

Recordemos el incidente y algunas de las teorías más populares que el padre de Al-Fayed y otras personas han hecho correr desde hace 20 años.

Antes de las teorías, recordemos las circunstancias del accidente: la noche del sábado 31 de agosto de 1997, la princesa Diana y su novio, Dodi Al-Fayed salieron del Hotel Ritz de París —propiedad de Al-Fayed— a bordo de una limusina Mercedes Benz S-280, con rumbo al departamento del egipcio.

El vehículo era conducido por Henri Paul, gerente de seguridad del hotel, quien recibió la instrucción de eludir a los paparazzi que buscaban obtener una imagen de la controvertida pareja.

Alrededor de las 0:23 de la mañana, el auto se internó a más de 100 kilómetros por hora en el túnel de Pont de l'Alma, donde Paul perdió el control y terminó estrellándose de frente contra una de las columnas que soportan el puente. Ni Diana ni Al-Fayed usaban sus cinturones de seguridad.

Los ocupantes fueron llevados al Hospital Pitié-Salpêtrière, donde a pesar de todos los intentos por salvar su vida, Lady Diana murió a causa de las heridas sufridas en el choque alrededor de las 4 de la mañana.

Aquí las teorías sobre las verdaderas causas de su muerte:

Henri Paul trabajaba para el servicio secreto británico

El padre de Dodi, el magnate Mohamed Al-Fayed, fue el principal impulsor de ésta y de muchas teorías conspirativas sobre la muerte de Diana y de su hijo. Según el empresario, el encargado de la seguridad del Ritz, Henri Paul, en realidad trabajaba para el M-16 —el servicio secreto británico.

Además, se ha dicho que Paul había bebido en exceso antes del accidente y que no tenía experiencia alguna manejando un vehículo de las dimensiones del Mercedes S-280 a altas velocidades. También se dijo que estaba tomando antidepresivos.





Henri Paul, quien conducía el auto en la noche fatal, saliendo del hotel Ritz momentos antes del accidente.

A insistencia de Al-Fayed, en 2004 se inició una investigación exhaustiva del accidente llamada "Operación Paget", dirigida por el comisionado de la Policía Metropolitana de Londres, John Stevens; en ella, se analizaron muestra de sangre de Paul y se determinó que contenían un porcentaje de aquel tres veces superior al permitido por las leyes francesas.

Stevens no encontró ninguna prueba de sustancia que comprobara que Paul trabajaba en secreto para el M-16.

La carta de auxilio de Lady Diana

Según el mayordomo personal de Diana, Paul Burrell, la princesa le habría confesado en 1993, en una carta escrita de su puño y letra, sus temores acerca de que, tras su divorcio, el príncipe Carlos "la quería muerta en un accidente automovilístico".

Según esta versión, la razón de la conspiración de parte del príncipe era que en realidad quería casarse con la niñera de sus herederos, a quien se le conocía como 'Tiggy'.





La supuesta carta de Lady Diana.

Esta versión fue desechada, ya que ningún análisis grafológico confirmó que se tratara de la escritura de Diana, la cual perfectamente pudo haber sido imitada por Burrell para ganar notoriedad y poder vender su historia a los medios.

Diana estaba embarazada y la realeza británica ordenó su muerte

Según se rumoró en aquellos entonces que, al momento del accidente, Lady Diana estaba embarazada de Al-Fayed y estaba próxima a anunciar su compromiso matrimonial con el magnate egipcio.

Esto habría enfurecido a la realeza británica, ya que resultaba impensable que el heredero al trono tuviera un medio hermano de ascendencia egipcia y de religión musulmana. Por ello, a decir de Mohamed Al-Fayed, el príncipe Felipe —duque de Edimburgo, consorte de la reina Isabel II y padre del príncipe Carlos— habría ordenado al M-16 la muerte de Diana y de su prometido.

Sin embargo, durante la autopsia realizada al cuerpo de Diana, no se encontraron rastros de la hormona HCG, que indicaría un embarazo, ni su útero parecía estar ocupado.





Lady Diana y su novio, Dodi Al-Fayed.

Un Fiat Uno blanco colisionó con el Mercedes, provocando el choque

Otra de las teorías habla de la presencia de un automóvil blanco marca Fiat Uno, el cual habría alcanzado y chocado ligeramente al Mercedes en que viajaban Diana y Dodi, causando que Paul perdiera el control y se estrellara en Pont de l'Alma, no sin antes dejar marcas de pintura blanca en la carrocería de la limusina.

Supuestamente, dicho vehículo pertenecía al fotógrafo francés Jean-Paul James Andanson, quien siempre negó su participación en el accidente. Mohamed Al-Fayed sostenía que Andanson trabajaba para el servicio secreto británico.

En una inspección al Fiat de Andanson, se encontró que éste no se encontraba en condiciones mecánicas para haber alcanzado al vehículo de Diana y Al-Fayed. Stevens dijo, tras sus pesquisas, que al parecer sí había existido un Fiat blanco en la escena, pero que éste no había tenido participación en el accidente.

Sin embargo, el posterior suicidio de Andanson en el año 2000 —el cual, a decir de Al-Fayed padre, se debió "a la culpa por haber asesinado a una princesa"—, y la existencia de otro Fiat, que pertenecia a un taxista llamado Le Van Tanh —que jamás accedió a declarar en el caso—, han mantenido viva la polémica sobre la supuesta acción del misterioso Fiat blanco.





(Foto: AP) Así quedó el Mercedes tras el accidente.

Existió un destello que intencionalmente cegó a Paul y provocó el accidente

Uno de los testigos oculares del accidente, el francés François Levistre —cuyo auto se internó en el túnel delante del Mercedes, la noche del accidente—, aseguró haber visto "una luz extremadamente brillante" antes del choque.

Esto alimentó una teoría conocida como "the flash before the crash". Un ex agente del M-16, Richard Tomlinson, recordó que en su entrenamiento se le habló de la instalación de luces estroboscópicas para cegar momentáneamente a conductores y provocar accidentes fatales de personajes clave.

Sin embargo, la esposa de Levistre, que viajaba en el asiento del copiloto, contradijo la versión de su esposo. Al final, el veredicto oficial fue que no existió tal destello.





