Tú no eres como otras madres

En septiembre del año 1921, Else se percató de que estaba embarazada. ¡Ay, otra vez en un momento tan poco propicio! Como solía hacer en casos de crisis, acudió al bosque de Grunewald para meditar. Caminó y le dio vueltas al asunto, pero la inspiración faltó a la cita. Solo sabía lo que no haría: divorciarse, casarse con Hans, abortar. Para lo demás ya se encontraría una salida y, una vez llegada a esa conclusión, dio rienda suelta a la alegría del embarazo. ¡Qué magnífico volver a sentir crecer a un niño en sus entrañas, vivir el acto del parto, sostener en brazos a una criatura cálida, minúscula, maravillosa, poder amamantarla, besarla, lamerla, ver cómo devenía una pequeña persona! Nadie podría ni disputarle esa felicidad, ni tampoco agriársela.

Mantuvo su estado en secreto para poder disfrutarlo tranquilamente, pues sabía que la revelación desataría tempestades que reclamaban un máximo de firmeza y fuerza de voluntad. Solo en diciembre, confiando tal vez en que la época navideña generaría un ambiente templado, favorable a la noticia, anunció la buena nueva. Supuso la puntilla para la paz en la villa de Dahlem.

Hans, al principio, se sintió en el colmo de la dicha y estaba convencido de que ahora Else se casaría con él. Fritz, horrorizado, opinó que Else se había propasado definitivamente. Luego Hans exigió que Else pidiera el divorcio, y Fritz, que interrumpiera el embarazo. Acto seguido Hans tildó a Fritz de criminal que incurría en infanticidio, y Fritz a Hans de bribón que los había metido en aquella situación con alevosía y una negligencia que merecía ser sancionada. Hans explicó que si a Fritz no le gustaba la situación podía abandonar la casa, y Fritz se indignó diciendo que la casa era suya y que si alguien la abandonaba, ése sería Hans.

Else, que hasta entonces se había mantenido neutral e intentaba aplacar los ánimos con frases tan socorridas como “ya veremos” o “no deberíamos tomar decisiones tan precipitadas”, perdió por primera vez los estribos y propuso, a gritos, que fueran los dos quienes abandonaran la casa. Que se increpaban mutuamente como individuos de baja estofa y pretendían decidir por encima de su cabeza lo que había de suceder con ella y la criatura. Pero la única que tenía derecho a decidir sobre sí misma y el niño era ella y nadie más. Y que ya estaba bien.

Fritz, encolerizado, dijo que, de ser así las cosas, tuviera la gentileza de hacer tanto a su marido como al padre del niño partícipes de su decisión. ¿O acaso le quedaban algunas pequeñas dudas?

Que no, replicó Else, quien de la ira que ambos le provocaron sacó el necesario coraje, y declaró que dudas no le quedaban. Que no mataría ni a su criatura ni a sus padres, lo que significaba que tanto la interrupción del embarazo como el divorcio no entraban en sus consideraciones.

Que si la pobre criatura iba a nacer bastarda, preguntó Fritz.

En absoluto, explicó fríamente Else, a fin de cuentas estaba casada. Hans y Fritz quedaron mirándose mudos y consternados, y Else, comprendiendo que había transgredido los límites, dijo con ánimo sosegador que ahora todos se encontraban en un estado de enajenación y que más valía calmarse y aguardar los acontecimientos.

Estaban frente al árbol de Navidad, Hans con Peter en brazos, Else a su derecha y Enie a su izquierda, y cantaban “Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor…”.

Fritz los acompañaba al piano. Las velas ardían y resplandecían en los ojos devotos y dilatados del chiquillo. Else, conmovida, paseaba la mirada de uno a otro.

¡Oh, cuánto los quería: a su bello hijo, a su sabio marido, a su recto amante, a la criatura en sus entrañas! No los abandonaría nunca, a ninguno de ellos, formaban parte de un todo, tenían que encontrar el “ábrete, sésamo” que condujera a la convivencia feliz. Y lo encontrarían.

_________________________________

