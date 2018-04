Un flechazo: Paz y Pessoa

Una noche en el París de 1958, en una cena con sus amigos surrealistas, Octavio Paz escucha de una poeta y filósofa muy inteligente y de bastante buen ver, Nora Mitrani, el nombre de un poeta, Fernando Pessoa, que es considerado mitad escritor, mitad caso clínico. Es el inicio de un furor que lleva a Paz a buscar los libros de Pessoa y a traducirlo de una lengua que, supongo, apenas balbucea. No puede pensarse en personalidades más contrastantes que la de Octavio Paz y Fernando Pessoa: el escritor mexicano fue extrovertido, reconocido y polémico, mientras que el gran autor portugués fue tímido, anónimo y tan discreto como una sombra. Sin embargo, Pessoa revela a Paz algunos de los rasgos y enigmas más arraigados de su propia personalidad. Por un lado, ese sentimiento de aislamiento que, pese a su frenética vida social, persiguió a Paz toda su vida y, por el otro, esa noción de la identidad y el “yo” como un hecho provisional y cambiante. No es extraño que Pessoa fascine a Paz quien, gracias al surrealismo, había podido reinventarse como poeta y diagnosticarse a sí mismo esa enfermedad típicamente premoderna de la fijación en un yo. Si el surrealismo, mediante la apología del inconsciente y la exaltación de la locura llevaba a la liberación, Pessoa también revela, a través de sus múltiples heterónimos, que no hay una existencia única, y que somos seres cambiantes, en constante fuga, retorno y reconfiguración.

A partir del hechizo de Pessoa, Paz compone uno de sus ensayos más célebres, “El desconocido de sí mismo”, que prologa las versiones que hace Paz de la poesía de este autor. El ensayo de Paz tiene muchas cualidades narrativas y representa a Pessoa como un hombre rebasado por su imaginación y por su genialidad, por lo que a ratos exagera la grisura y mediocridad de su vida mundana para resaltar la grandeza de sus obsesiones. Paz describe a cada uno de los mayores heterónimos, con sus contrastes y su complementariedad, y asume la heteronomía como un juego literario pero, sobre todo, como una cosmovisión. Paz entiende que la gran literatura está más allá de géneros, y no solo eso, sino de moldes de identidad. Como es habitual en el método de aproximación literaria que practica Paz, su acercamiento a Pessoa es también un ejercicio de introspección: Paz revela tanto del inagotable poeta portugués como de sí mismo y confirma que, para ciertos grandes escritores, la crítica es una forma razonada de la autobiografía.

@Sobreperdonar