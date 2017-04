T2: La infame decepción

Siempre me ha inquietado la razón por la que muchos escritores renuncian al brío de sus originales cuando los adaptan al cine. ¿Será porque cuando el autor se embebe de la fama sucumbe al canto de las sirenas (léase marketing) de la industria fílmica? ¿Será porque sus agentes se ablandan ante los productores a la hora de recibir “la pasta gansa”, como dicen los españoles, o por las editoriales que, al fin y al cabo, dueñas de los derechos de la obra, disponen bajarle calorías a los relatos para satisfacer a los grandes públicos (esa masa abstracta pero cursi, vulgar y sin criterio que ve películas más por distracción que por interés en una buena historia)?

Irvine Welsh había tenido buena suerte con las adaptaciones a su obra. Trainspotting (Danny Boyle, 1996), The Acid House (Paul McGuigan, 1998) y Ecstasy (Rob Heydon, 2011) resultaron filmes dignos para el tamaño de sus innobles creaturas pero las cosas empezaron mal con Filth, escrita y dirigida por Jon S. Baird en 2013, cuyo guión solo tomó al original como punto de partida para crear a un Bruce Robertson distinto al imaginado por Irvine Welsh, pues no se olvide que hablamos del policía más hijo de puta de Edimburgo: drogadicto, prostibulario, corrupto, inescrupuloso y portador de una multitud de virus y bacterias, cuya genuina condición de Escoria le da nombre a la novela, pero ese torpe ejemplo lo supera, por mucho, algo peor: T2: Trainspotting, fallidísima recomposición que habría de proseguir, mejor dicho, finalizar con los destinos de Renton, Begbie, Sick Boy y Spud Murphy, otro cuarteto de vagos e hijos de puta de Edimburgo.

¿Por qué Welsh aceptó el ñoño y políticamente correcto guión de John Hodge cuando tiene un prodigio de la ironía, lo cáustico, lo delirante y lo violento que es, en realidad, su novela Porno, la continuación libresca de Skagboys (precuela) y Trainspotting? ¿Lo hizo por Danny Boyle o por sus fans o por la “pasta gansa”? ¿O fue por preservar el culto del libro y las pelis para la posteridad?

He leído comentarios cándidos y laudatorios de T2 y me queda claro que esos comentaristas no conocen la obra de Irvine Welsh, porque Porno es una historia más virulenta que la película de Boyle. No reafirma la amistad, no redime a los personajes, no le quita lo losers ni lo hijos de puta a esos yonquis y ex yonquis que se ganan la vida a costa de lo que sea: Sick Boy, heredero de un pub de quinta clase, halla a Renton convertido en un próspero antrero en Ámsterdam y no solo lo convence de volver a Escocia sino de financiar porno casero con el fin de desvalijarlo cuando lleguen las ganancias. Begbie sale de la cárcel y se tropieza con una pandilla de enemigos. Spud es todavía más idiota y también se enrola en el negocio de las pelis XXX para que oh, sorpresa, Renton vuelva a transarse a sus amigos. El final es alucinante: en el hospital, un moribundo Begbie recibe la visita de Sick Boy, que aprovecha para mentarle la madre al comatoso, quien repentinamente despierta del trance, lo sujeta del brazo fuertemente y lo mira con ojos flamígeros. El círculo se cierra, los canallas viven una especie de eterno retorno nietzscheano.

¿Por qué Welsh aceptó el blandengue guión de Hodge? T2 es una infame decepción. Si se hubiera filmado respetando al original, habría sido un monumento honroso, aunque ojete y vil, de la condición humana porque la novelística de Welsh se basa en eso: la miseria íntima, la vocación por la perfidia. Y con todo, Irvine aceptó aparecer en T2 repitiendo el papel de Mikey Forrester. Ni hablar…

