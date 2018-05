El periodista canalla

Aquel día de diciembre de 2013 el sol no se había escondido entre las nubes, pero el frío de Barcelona aconsejaba abrigarse bien. Un grupo de periodistas habíamos sido convocados por la editorial Anagrama a la conferencia de prensa en la que Tom Wolfe presentaría su última novela, Bloody Miami, “una crónica despiadada de la América contemporánea que mezcla corrupción, escándalos, periodismo y un retrato de la inmigración cubana”. La cita era en La Pedrera, un icónico edificio modernista de Gaudí, siempre lleno de turistas, situado en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

Cuando el personaje que nos reúne es tan “mítico” para nuestra profesión es casi imposible que los reporteros no acudamos como fans. Así que en esa ocasión fue inevitable deslumbrarnos con la llegada de una leyenda que no solo parecía de otra época, sino de otro planeta. Wolfe entró al auditorio con su infaltable traje blanco perla, sombrero de copa azul marino y una enorme capa del mismo color. Viejo, frágil y delgado, el hombre que canonizó a los “nuevos periodistas” en su célebre antología setentera, escudriñaba con sus ojillos azules cada detalle de la barroca construcción que lo acogía. Y también, cómo no, disfrutaba de ser el centro de atención de todos los presentes.

Wolfe se quitó la capa y el sombrero, se alisó las canas, bebió un trago de agua y empezó a hablar con delicadeza en un inglés radical chic: “todo periodista tiene la obligación de hacer preguntas a gente que no quiere que se las hagan”, dijo para romper el hielo y, de paso, dar una lección. Enseguida habló sin contratiempos de periodismo, política y literatura, temas en los que abundó ese mismo día, por la tarde, en una charla abierta al público, también llevada a cabo en ese recinto.

Un día después fui a verlo al hotel donde se hospedaba, el elegante Casa Fuster, símbolo de la prosperidad barcelonesa de principios del siglo XX, un lugar muy apropiado para él y su apariencia. Ahí estaba, de nuevo, vestido de blanco. De pie, me ofreció su mano huesuda y arrugada, que yo estreché con fuerza mientras él sonreía. Se sentó en un sillón de orejas y hablamos de su libro, hablamos de su cercanía con Bush hijo, de sus rencillas con el mundillo intelectual neoyorquino, de sus lecturas, de su modernidad y conservadurismo. Fue una entrevista en la que él se empeñaba en llevar las riendas. “¿No quieres que te cuente más sobre mi novela? ¿La has leído? Tiene casi 700 páginas. ¿Por qué vives en España? Si querías emigrar, debiste hacerlo a Estados Unidos, ¿no?, como tantos compatriotas tuyos”. No sé si mi inglés averiado o su ego y recio carácter habitual o el hecho de someterse a un largo “maratón” de entrevistas lo hayan exasperado, pero se notaba que lo último que quería era establecer empatía con sus interlocutores. A mí, sin embargo, me pareció un personaje fascinante.

Comencé a meterme en su dimensión gracias a La banda de la casa de la bomba y otras crónicas de la era pop, una antología de sus trabajos publicados en revistas como TheNew Yorker y Esquire, saturados de diálogos y emociones, salpicados de signos de exclamación, onomatopeyas, palabras en mayúsculas o exceso de oraciones subordinadas, que contaban historias de surfistas, moteros, reclusos, bebidas alcohólicas, drogas, mujeres adictas a las operaciones estéticas y el descarado postureo de la élite gringa. Parecía que la ambición de Wolfe era elevar sus textos a películas o a cómics, sirviéndose de una extrema precisión en los detalles de los escenarios donde “actuaban” sus personajes (reales), al tiempo que era capaz de penetrar en sus mentes para exprimirlos psicológicamente. Esas crónicas pertenecían a la época en que Wolfe salía con un látigo a escudriñar a los posmodernos y radicales, dispuesto a quitarles la máscara, para luego escribirlo con desparpajo y sin pudor. Ese era el mejor Wolfe.

Su particular estilo era un desafío al estatus de la veterana y venerable revista The New Yorker donde, según él, se concentraba un grupo de “pequeñas momias”, incapaces de saltar a la modernidad, a los grandes (e incorrectos) temas y personajes de los que el “buen periodismo” debía ocuparse. Wolfe explotó hasta el cansancio ese argumento y, además, supo capitalizar como “un magnifico vendedor” (Robert S. Boyton dixit) un “producto” añejo (la información), aderezado con elementos de otro (la novela), al que le puso la etiqueta de “Nuevo Periodismo” y, así, se volvió rico, famoso y placenteramente incómodo.

Pero si había renovado con éxito la escritura de diarios y revistas, pues sus técnicas habían sido implantadas y reproducidas por miles de aprendices en publicaciones de todo el mundo, más tarde también se sintió capaz de darle un nuevo aire a la literatura e incorporó la investigación y la documentación a la novela. Triunfó con La hoguera de las vanidades, considerada “la gran novela de Nueva York”, le fue bien con Todo un hombre, pero no ocurrió lo mismo con Soy Charlotte Simmons y Bloody Miami. Ahora está por publicarse en español su último libro, El reino del lenguaje, un ensayo en el que rebate las teorías (y, de paso, el activismo político) de Noam Chomsky (“no creo que el lenguaje sea algo inherente a nuestra constitución sino, más bien, una invención del hombre, como lo ha sido Internet, por ejemplo”), y es probable que se desarrolle un éxito post mortem con la reedición de títulos fundamentales en su bibliografía como La izquierda exquisita, La palabra pintada, Lo que hay que tener o Ponche de ácido lisérgico, obras canónicas de un tiempo en el que gracias a su generación el periodismo de largo aliento vivió su máximo apogeo.

El escritor con el que me encontré hace más de cuatro años en Barcelona era un personaje encantado de ser considerado un “periodista canalla” y un conservador, de causar polémica con sus opiniones y de haber recibido críticas, y hasta insultos, de lo más granado de la intelectualidad de su país. También vi en él a un ciudadano “harto de la superioridad moral de la izquierda”. Pero, sobre todo, me dijo, estaba “hasta arriba de la corrección política que ha invadido todos los ámbitos de la vida pública. Parece que estamos en medio de un retroceso de libertades”. Esto fue lo que se quedó grabado en mi memoria, pues, en efecto, por lo menos en España, la “fiebre” de corrección política parece incurable. Aquel día, además, durante nuestra conversación Wolfe miró con insistencia mi celular y al final se despidió soltándome una sentencia cascarrabias: “Ahora ustedes matan el tiempo con eso. ¡Qué pena! Antes, por lo menos, cuando la gente se aburría, se ponía a tejer y producía una bufanda. Ahora, ¡nada!”