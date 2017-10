Tom Petty entre flores silvestres

Dos mujeres, en distintas canciones de Tom Petty and The Heartbreakers, contemplan calles nocturnas desde un balcón. No lo saben, pero sus miradas se complementan de una forma misteriosa: una representa los sueños de la otra.

La primera mujer —que existe en “American Girl” (1976): Rock’n Roll trágico— mira sola la noche. “Afuera, en algún lugar, existe para mí una vida nueva de movimiento y espacio”, está segura, pero el tiempo se escapa y ella sigue aprisionada en su casa. Desde el balcón ve los coches ir y venir a través de la calle 441. Imagina olas derramándose sobre arena.

La segunda mujer —que existe en “Mary Jane’s Last Dance” (1993): Rock’n Roll triste— mira la noche en ropa interior. “Cariño, me gustas, pero debo seguir avanzando”, le dice al hombre que la observa vestirse desde una cama de hotel. Podría amarlo, pero es incapaz de ser constante. Lo suyo son danzas efímeras y distantes. Desde el balcón ve a las palomas de Market Square pelearse por una migaja.

Dos mujeres en un balcón contemplan calles nocturnas. La primera, anónima, sueña con la libertad y mira desde una asfixiante amargura; la segunda, Mary Jane, es libre y mira desde una indomeñable independencia. Sus miradas, que comparten silencio y nostalgia, protagonizan dos momentos en el Rock’n Roll de Tom Petty, cuya aguda voz mordaz guía atmósferas suaves y estilizadas —sin espacio para largos solos de guitarra— en donde la invención melódica es lo más importante. Semejante contraste —un canto desigual e hiriente al servicio de mundos sonoros delicados, casi dulces— arroja un resultado encantador y adictivo, como pastel rebanado por cuchillo.

Ahora que Tom Petty se ha ido, busco a una mujer nueva en su último álbum —Hypnotic Eye (2014), de espíritu psicodélico—; también busco referencias al amor, al misterio, a la noche y a la muerte. En la canción “Red River” está todo eso. Se trata de una mujer rara, entre bruja y fanática, que escucha voces. Tiene enmarcada una imagen de Jesús en tercera dimensión; el cuadro cuelga a mitad de su sala, sobre un antiguo mueble de madera en cuyos cajones guarda un rosario, un talismán y un hueso de gato negro que mantiene el equilibro en su alma. Pero las voces dentro de ella a veces resultan demasiado violentas. Es una mujer silenciosa a la que ya no le interesan las palabras; por eso aún no le escoge nombre a su hijo de cinco años. Cierto día, una voz le dice: “encuéntrame esta noche en el Río Rojo de agua cristalina y fría”, y es una voz tan cálida y tierna que ella siente la necesidad de amarla, de seguirla, de obedecerla: “encuéntrame esta noche en el Río Rojo de agua cristalina y fría/ y contempla los secretos más profundos de tu alma”.

Para encontrar el epitafio de Tom Petty recuerdo Wildflowers (1994) —el álbum que escribió enganchado a la heroína y a punto de divorciarse (de Jane Benyo) —, y no deja de maravillarme que durante una época sórdida y desolada haya escrito Rock’n Roll tan sutil y lento, armónico y campirano, que defiende —necio— la individualidad y desprecia —furioso— el miedo a sufrir por un corazón roto. En la acústica canción homónima canta: “tu lugar es entre las flores silvestres/ tu lugar es sobre un navío que se aventura en el mar./ Corre hacia donde te sientas libre y encuentra a un amante/ tu lugar es ahí en donde todo brilla bajo la verdad de nuevos colores”.