Todo Eliot

Con diligencia, Visor entregó a la luz pública una edición indispensable: Poesías completas (Madrid, 2017) de T. S. Eliot. El libro proviene del trabajo crítico de Christopher Ricks y Jim McCue, publicado en 2015 por la empresa Faber & Faber. José Luis Rey vertió al español lo que muy bien podemos considerar “el canon definitivo de la poesía elotiana”: todos los poemas (impresos e inéditos) y la reconstrucción esencial de la génesis de cada uno de los libros y de las composiciones. A lo largo de esta edición, el lector penetra en muchos detalles fundamentales tanto de la vida como de la obra del poeta de origen norteamericano, e inglés y anglicano por elección. En un giro vital, religioso y estético, Eliot transitó de La tierra baldía a Cuatro cuartetos.

Al margen de la valoración de las traducciones propuestas por Rey —desde 1930 encontramos en México muchas y muy variadas interpretaciones y, por ende, siempre puede surgir una duda—, Poesías completas nos ofrece, entre otras cosas, la comprensión de aspectos fundamentales del gran poema de 1922. En primer lugar, aprendemos por qué Eliot incorporó el complejo cuerpo artificial de las notas; y, en segundo lugar, justipreciamos —en consonancia con The Waste Land, a Facsimile and Transcript of the Original Drafts (A Harvest Book, 1971), en edición de Valerie Eliot— el modo como Ezra Pound redujo la pieza original de 678 versos a 433, con el cambio del primer título tan desafortunado, “He Do the Police in Different Voices”, al perfecto y memorable nombre, The Waste Land.

La inercia intelectual y el rebuscamiento académico han visto en la sección de notas el motivo de la construcción de un deliberado encastre textual, como si esa parte fuera el punto de partida de una literatura de la literatura y la creación de un objeto verbal hecho para la “hermenéutica” y refractario a la experiencia y la biografía. Aunque la correlación de poema y notas en The Waste Land permiten la exégesis de las fuentes entrelazadas en los versos (citas y alusiones), el motivo principal de la inclusión de ese apéndice obedeció a una razón muy simple y aleatoria: Eliot y el primer editor querían un poema más largo para alcanzar el volumen de un libro. Las notas fueron el modo de aumentar el número de páginas.

Por otro lado, la inclusión en Poesías completas de la versión original, no facsimilar, de “Él imita a la policía con voces diferentes”—Eliot donó el manuscrito, corregido por Pound, a John Quinn— permite adivinar un acto doble de justicia poética: el reconocimiento de Eliot y su viuda Valerie a Ezra como responsable del acabado final del poema —Pound sentía culpa por las enmendaduras hechas—; y el agradecimiento de Eliot a Quinn, a quien nunca conoció en persona, como el primer negociador editorial de su texto. En el mundo superficial y envidioso de la literatura contemporánea, la memoria de esta asistencia en el dominio de un arte y en el perfeccionamiento de una visión son muestra de rigor y lealtad.