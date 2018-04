Lo que podría ser una memoria para intentar rescatar al padre que no conociste porque se fue cuando apenas eras un niño se convierte, primero en una novela, y después en una obra de teatro para sacarle elementos comerciales y venderlo como objeto teatral de autoayuda. Los resultados son desastrosos porque no existe ni estilo ni género ni dirección ni actuación. Apenas unos clichés para lograr que Los hijos también lloran no resulte un fracaso de taquilla y lleve a espectadores despistados que al final aplauden sin saber exactamente qué vieron.

Resulta inexplicable que esta obra la dirija la actual directora de Teatro de la UNAM, Lorena Maza, con una trayectoria ecléctica pero con esto cae al nivel cero del teatro de calidad. O que la presentación del programa la haga una dramaturga si no consagrada al menos con prestigio y becas del Estado por su trabajo, Ximena Escalante. Escribe: “Esta obra de teatro es… diferente. Y hasta podría ser un atentado a la narrativa dramática convencional”. No “podría”: es un atentado porque al público le dan gato por liebre y lo adornan con sketches dignos de fotonovela de los años ochenta. Es como pretender hacer la versión de Pedro Páramo para una telenovela en vivo. No exagero.

Ni melodrama ni comedia ni sabe Dios qué. El que escribió la obra, que actúa igualmente en el bodrio, Andrés Zuno, es utilizado —él encantado— por empresarios que saben que existe un público pedestre dispuesto a ver actores y actrices con cierto nombre gracias a la televisión. No es gratuito que sean los productores de Los hijos también lloran, Lorena Maza y Ludwika Paleta, junto al autor y un tal Claudio Sodi. Éxito seguro con un teatro de autoayuda frente a espectadores con medianía en el conocimiento de los compromisos con la escena nacional.

Nunca me había equivocado tanto como ahora al escoger una pieza para escribir una crítica. Pensé que Lorena Maza conservaría ese acercamiento al teatro comercial con finura, elegancia y diversión, como lo hizo con Bésame mucho, musical de su autoría. La misma directora del excelente montaje con la Compañía Nacional de Teatro, Inanna. Difícil creer en semejante caída. ¿Por dinero o por amistad?

No es la primera vez que el teatro de autoayuda llega a la escena nacional. Las “obras” de Odin Dupeyron son todo un suceso de público, como ¡A vivir!, con años en cartelera. Es comprensible en una persona dispuesta a ese éxito, pero no en una directora de Teatro de la UNAM, alumna del maestro Ludwik Margules. Y sí, todos necesitamos dinero para sobrevivir en México, pero un puesto de funcionario, digamos, no está tan mal como para buscar los derroteros de eso que seguro es un fracaso artístico, aunque sea un éxito económico.

Si va, adelante. Yo espero tardar en equivocarme en mi siguiente elección al teatro.